Amici 22, vince Mattia Zenzola e scoppia la protesta: reazioni a caldo

La ventiduesima edizione di Amici si è conclusa ufficialmente domenica 14 maggio.. Dopo mesi, è stato decretato il nome dell’erede di Luigi Strangis, che ha alzato in aria la coppa del vincitore nella scorsa edizione. Ad aggiudicarsi la vittoria, alla fine, è stato Mattia Zenzola, che è riuscito a battere la grande favorita, la cantautrice Angelina Mango. “Grazie perché mi hai cambiato la vita“, ha detto Mattia a Maria De Filippi dopo aver mostrato tutta la sua gratitudine verso coloro con cui ha lavorato per ben due anni nel programma.

Il ballerino di latino americano, grazie alle sue numerose fan, è riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio. Sui social, molti non si sono mostrati d’accordo con il suo trionfo e sostengono che la vittoria sarebbe dovuto andare ad Angelina. Secondo alcuni, la scelta di far votare solamente il televoto è stata una sorta di “condanna” nei confronti degli altri finalisti, dato che Mattia gode di un grande fandom sin dall’anno scorso. Tuttavia, c’è anche chi ha sottolineato la grande crescita del ballerino nel corso di questi due anni, che non si è mai arreso, neanche di fronte all’infortunio della scorsa edizione. Un percorso completo il suo che l’avrebbe portato a meritarsi il primo posto.

Amici 22: la finale

A dare il via alle danze è stata, ovviamente, Maria De Filippi, che ha fatto il proprio ingresso in studio, salutando i finalisti e i professori a bordo palco. Dopo l’ultima esibizione dei tre giudici dell’edizione, la conduttrice ha chiamato i quattro finalisti al centro dello studio per far vedere loro l’ingresso della famigerata coppa. A portarla, è stato il vincitore della scorsa edizione, Luigi Strangis, che ha incitato i ragazzi a godersi la serata e a pensare prima di tutto a divertirsi.

Finalissima: Angelina vs Mattia

Sfida all’ultimo respiro tra Angelina e Mattia.

Prima sfida: Mattia balla sulle note di Wicked Games in una coreografia di modern. Angelina replica con un mash up tra Rihanna, Tiziano Ferro e Santana.

Secondo giro: passo a due per Mattia e Benedetta sulle note di Boa Sorte. Angelina ha cantato una sua versione di Siri di Thasup, Lazza e Sfera Ebbasta.

Terzo round: una Rumba per Mattia che ha danzato Stay with me. Angelina ha intonato il suo primo inedito che ha presentato ad Amici, Voglia di vivere. “Torniamo alle origini”, il commento di Lorella Cuccarini.

Quarto giro: Mattia sulle note di Don’t stop me now vs Angelina e il suo inedito Mani vuote. ll parziale del televoto vira a favore di Mattia. Dopo l’esibizione, Maria si è avvicinata ad Angelina, per parlare del suo disco e le sue canzoni. “Non hai mai detto il tuo cognome, stasera è stata la prima volta”, ha detto Maria. “Io questa sono, Angelina Mango”, ha contestato la cantante in preda alla commozione.

Quinta sfida: Mattia ha ballato un Tango sulle note di Epoca. Angelina, invece, ha cantato una sua versione di Abbronzatissima. A fine sfida, Maria De Filippi ha scambiato due parole anche con il ballerino. “Siete la mia seconda famiglia“, ha detto Mattia.

Sesto ed ultimo round: Mattia si è esibito su un pezzo non latinoamericano con It’s my life contro Angelina che ha cantato Costruire di Niccolò Fabi.

Finita la sfida, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio tutti i ballerini professionisti per ringraziarli del lavoro svolto durante tutti questi mesi. Dopodiché, è arrivato il momento di consegnare i vari premi e sono rientrati in studio Wax e Isobel, insieme anche al semifinalista Aaron. Il premio Tim è andato a Isobel, il premio delle radio ad Angelina, mentre il premio Oreo se lo è aggiudicato Wax. Il premio Marlù, invece, è andato a tutti i ragazzi.

Semifinale canto: Wax vs Angelina. Premio della critica alla cantante

Si sono fronteggiati Wax e Angelina:

Prima sfida: Wax ha cantato Vertigini di Tedua. Angelina The way you make me feel di Michael Jackson. Per lei applausi a scena aperta.

Secondo giro: gara tra gli inediti dei cantante. Wax ha cantato la sua hit estiva Anni ’70 Angelina, invece, si è esibita con il suo singolo Ci pensiamo domani. Wax ha colto la balla al balzo e ha pubblicizzato prima il suo disco e poi quello della sua rivale.

Terzo round: Wax si è esibito con Fenomeno di Fabri Fibra vs Angelin con You are the reason di Calum Scott. Dopo le performance, la sala stampa ha voluto dare dei consigli a Wax su come affrontare le critiche dei giornalisti ora che la sua carriera avrà ufficialmente inizio.

Quarta ed ultima sfida: Waxha cantato Solite pare. Angelina, invece, ha portato una sua versione di Senza di me di Franco126 e Gemitaiz. “Tu vincerai l’Eurovision“, il commento di Malgioglio per la figlia di Mango.

Alla finalissima approda Angelina. Wax eliminato. Prima dell’ultimissimo atto per decretare il vincitore, è stato assegnato il premio della critica, dal valore di 50mila euro. Ad intascare il maxi assegno è stata la figlia di Mango. Il riconoscimento è stato consegnato da Stephane Jarny, direttore artistico del Serale.

Semifinale ballo: Isobel vs Mattia

Si sono sfidati Mattia ed Isobel:

Prima sfida: Mattia ha ballato un Jive sulle note di” Greased Lightning” contro l’esibizione di Isobel sulle note di “I feel love”. Il parziale al televoto vede Mattia in vantaggio.

Secondo giro: Paso Doble per Mattia sulle note di Hanuman e Diablo Rojo vs una coreografia emozionante di Isobel con This is me.

Terzo round: passo a due di Mattia con la sua partner Benedetta su “Vente Pa’ Ca”. Isobel, invece, ha ballato sulle note di “Nessuno mi può giudicare”. Pioggia di complimenti da parte di Malgioglio per Mattia.

Quarta sfida: passo a due per Mattia sulle note di Cry to me. L’esibizione di Isobel, invece, tratta dal musical Evita, include danza, canto e recitazione. Standing ovation per la danzatrice australiana.

Alla fine delle esibizioni ha trionfato Mattia che ha raggiunto la finalissima. Prima del televoto sia Isobel sia Mattia hanno ricevuto delle importanti offerte lavorative. Per la ragazza, tre sorprese: un contratto di due anni con l’agenzia AMCK Dance, un invito alle audizioni del musical Chicago e un contratto di lavoro in Spagna. Per Mattia, invece, un invito di Roberto Bolle per la prossima edizione di On Dance e un contratto di lavoro con Burn The Floor. Isobel, emozionatissima, è stata un fiume di lacrime, felicissima del suo percorso e della possibilità di lavorare ad importanti progetti professionali nei mesi a venire.