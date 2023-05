Amici, Isobel vs Mattia: Muller si schiera, messaggio inequivocabile

Il vincitore della categoria danza della 22esima edizione di Amici è Mattia Zenzola. Il ballerino è riuscita a battere colei che era data per favorita dall’inizio, ovvero Isobel. Dopo essersi esibiti con quattro coreografie, il pubblico ha espresso la sua preferenza e il televoto ha visto trionfare l’allievo di Raimondo Todaro. Una vittoria apprezzata da molti, ma anche contestata da tanti altri.

La giovane australiana ha dato prova più volte di essere una ballerina straordinaria, pronta già a diventare una professionista. Non a caso, è l’allieva che ha ricevuto più proposte lavorative: un contratto di due anni con l’agenzia AMCK Dance, un invito alle audizioni del musical Chicago e un contratto di lavoro in Spagna. A schierarsi dalla parte della ballerina, poi, è arrivato anche un volto molto conosciuto al pubblico di Amici, Andreas Muller.

Il ballerino, vincitore della 16esima edizione del programma, ha preso in mani i suoi social per commentare la finale del talent show che l’ha portato alla ribalta e all’interno del quale ha conosciuto la sua compagna di vita, Veronica Peparini. In una sua storia Instagram, Andreas ha taggato Isobel aggiungendo vicino al suo nome l’emoji di una coppa e di un cuore. Insomma, un post che lascia poco spazio alle interpretazioni: secondo Muller, la vincitrice sarebbe dovuta essere senza ombra di dubbio l’australiana.

Subito dopo, poi, Muller ha anche condiviso una sua foto insieme ad Isobel risalente a prima della sua entrata ad Amici. Nello scatto in questione i due si trovano in una sala da ballo, prova del fatto che già si conoscevano e, a quanto pare, avevano già danzato insieme. C’è da dire che Andreas ha espresso l’opinione della maggior parte del popolo del web. La gran parte degli utenti su Twitter, infatti, avrebbero voluto veder trionfare l’allieva di Alessandra Celentano, nonostante il grande apprezzamento presente anche per Mattia.

In tanti, però, hanno criticato questo gesto di Andreas. Aldilà delle preferenze personali, c’è chi ha considerato di cattivo gusto schierarsi in maniera così pubblica contro un ragazzo che, in fin dei conti, sta facendo lo stesso percorso che lui stesso ha fatto solamente pochi anni fa. Insomma, la gara è finita, indi per cui, secondo molti, questi paragoni non dovrebbero più esistere.