Amici, Isobel: “Maria? Come Dio, ecco perché”. La verità su Cricca

Isobel Kinnear è di sicuro tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi e della sua 22esima edizione. Non solo con il suo indiscusso talento, la ballerina australiana ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua allegria e simpatia. In una nuova intervista per SuperGuidaTV, l’ex allieva di Alessandra Celentano ripercorre la sua esperienza e così anche i momenti trascorsi con Maria De Filippi e Giovanni Cricca. Andando con ordine, Isobel innanzitutto spiega che per lei è bellissimo in questi giorni incontrare persone per strada che la riconoscono.

Per questo, è grata a ciò che sta accadendo. In particolare, cita Silvia Toffanin e Verissimo. L’intervista nel salotto di Canale 5 per Isobel è stata una bellissima esperienza. “Incontrare Silvia, è stato tutto molto bello”, afferma la ballerina australiana. Ma ci sono stati anche momenti difficili per la Kinnear in questi mesi. In particolare, nel talent show di Maria ha vissuto una situazione complicata quando si è fatta male al collo. In quel momento si è sentita davvero in difficoltà. Raccontando questo, Isobel spiega quanto è stata importante per lei la presenza di ‘Queen Mary’:

“Farsi male è una cosa difficile da accettare, soprattutto quando avrei dovuto spingere con gli allenamenti e non riuscivo a farlo, per me era difficile accettare questo. Anche il cambio di mentalità, per me è stata una nuova sfida, una motivazione in più, una grande opportunità. Il momento più bello, beh non saprei, ogni giorno c’era qualcosa di bello: una sorpresa, una opportunità. Se proprio devo scegliere, allora ti direi la prima conversazione con Maria De Filippi. Lei è speciale, parlare con Maria è come parlare con Dio”

A questo punto, Isobel spiega che per lei Maria rappresenta “la persona più vera e leale”. Per questo vuole imparare tanto da lei, ritenendo che sia un grande esempio da seguire.

Amici, Isobel e Cricca: c’è futuro? Parla lei

Nella Scuola di Amici 22, Isobel ha avuto una relazione amorosa con Giovanni Cricca. Nei giorni scorsi, quest’ultimo ha confermato che la love story è giunta al termine, ma ha anche assicurato di non voler rinunciare alla ballerina. Ebbene, anche la Kinnear sarebbe disposta a dare una seconda possibilità al rapporto nato sotto le telecamere:

“La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta”

Molti credevano ormai che da parte di Isobel non ci fosse più alcuna intenzione di riprendere la relazione. Invece, sembra proprio che la ballerina non abbia mai chiuso la sua porta a Cricca!

E un bellissimo legame l’ha costruito anche con la sua maestra, Alessandra Celentano. Quest’ultima l’ha sostenuta dall’inizio alla fine, dandole la giusta carica per andare sempre avanti con il sorriso e con tanta autostima. Per Isobel la Celentano rappresenta indubbiamente “una grande fonte di ispirazione”. Non lo direbbero tutti i ballerini che sono passati da quella scuola, ma la Kinnear è convinta che in realtà la maestra sia una persona dolcissima.

Questo è un lato del carattere che la ballerina ha avuto la possibilità di vedere. Non solo, crede che siano molto simili nel modo in cui gestiscono il loro lavoro. “Sono molto grata alla Celentano”, conferma Isobel.

Per quanto riguarda la sua famiglia, che vive in Australia, si sente supportata in tutto ciò che fa. Mentre sulle proposte lavorative ricevute durante la finale di Amici 22, Isobel rivela di sentirsi davvero fortunata. Per il momento, però, non ha ancora in mente un piano su come proseguire o almeno non vuole anticipare nulla.

Di sicuro prende in considerazione tutte le opportunità che le si presentano di fronte. Nel suo futuro si vedrebbe, se dovesse puntare su grandi star internazionali, a ballare per Jennifer Lopez o Beyoncé. Non resta che attendere per scoprire come andrà avanti la carriera di Isobel nel mondo della danza.