Giulia Stabile non sta bene: “Non ho più lacrime da versare, buio”

Giulia Stabile starebbe attraversando un periodo non proprio felice. A rivelarlo sarebbe stata proprio lei, attraverso le sue Instagram stories. Una confidenza verso i fan, quindi, quella della ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici. Ecco le sue parole.

Lo sfogo su Instagram di Giulia Stabile

“Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime” ha esordito Giulia nella suddetta storia Instagram. La negatività sembrerebbe aver preso il sopravvento: la ballerina ha confessato di non sentirsi “abbastanza” e di non voler più “vincere”. Probabilmente si tratta di una fase passeggera nella vita di Giulia, ma ciò non le ha impedito di rivolgere questa confidenza ai propri fan. In chiusura del messaggio, la ballerina ha spiegato di volersi affidare alla danza per mostrare ogni sua sfaccettatura.

L’intervista e la dichiarazione su Sangiovanni

Giulia Stabile ha recentemente rilasciato un’intervista al magazine Grazia, dove ha raccontato alcuni aspetti della sua vita, tra cui sogni e progetti. Non è mancata, inoltre, la replica a tutti coloro che si erano mostrati preoccupati per il destino della sua relazione con il cantante Sangiovanni.

Tra i prossimi impegni della ballerina sembrerebbe esserci un viaggio negli Stati Uniti, per studiare. “Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti” aveva dichiarato Giulia nel raccontare i suoi prossimi progetti. In seguito, è arrivata la replica relativa alla storia con Sangiovanni: “Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore“. Una dichiarazione che sembrerebbe annunciare la fine della loro relazione, ma non ci sono, al momento, conferme a riguardo.

L’importanza di accettarsi e non solo, Giulia ricorda il passato

Nel corso dell’intervista, Giulia ha trattato anche l’importanza di accettarsi, ricordando quando alle medie era stata vittima di bullismo: “Quando ero alle medie mi sentivo bruttina, avevo i denti sporgenti e un po’ di peluria sul viso e gli altri ragazzini mi prendevano in giro“. La ballerina non ha nascosto di avvertire la responsabilità di dare messaggi positivi al suo ampio seguito. Ai suoi fan, infatti, ha spesso raccontato l’importanza di “essere” e non di “apparire”.

Nonostante i molti argomenti trattati nel corso dell’intervista, Giulia ha deciso di rimanere sul vago per quanto riguarda la sua storia con Sangiovanni. Già da diverse settimane si rincorrevano voci su una presunta crisi tra i due e le parole della ballerina non hanno aiutato a smentire una simile ipotesi. La coppia, ad ogni modo, non si sta facendo vedere insieme da diverso tempo e ciò non ha rassicurato quei fan preoccupati della loro relazione. Non resta che attendere conferme e dichiarazioni dai diretti interessati, anche se i presupposti non sembrerebbero essere dei migliori.