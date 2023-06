Sangiovanni ufficializza la rottura con Giulia Stabile: cos’ha detto

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati. I fan se ne sono fatti ormai una ragione, sebbene da parte di entrambi non sia ancora arrivata una dichiarazione esplicita. Nelle scorse ore l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato una dichiarazione che va a confermare la fine della love story.

Nei giorni scorsi, la ballerina ha fatto capire ai fan che il gossip sulla rottura corrisponde alla realtà. Ma Giulia ha sempre preferito non parlare esplicitamente della rottura, sebbene le sue rivelazioni abbiano rappresentato comunque una conferma. Non solo, Raffaella Mennoia in questi giorni si è esposta sulla Stabile, parlando di un periodo davvero duro per lei.

Tutto questo ha fatto sì che i fan si rendessero subito conto della fine della relazione amorosa tra i due ex partecipanti di Amici, molto amati dal pubblico di Canale 5. Mentre si gode i successi legati alla sua carriera di cantante, Sangiovanni rilascia un’intervista a Cosmopolitan, durante Radio Italia Live. In questa occasione, l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi dichiara:

“Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”

Parlando di “una ragazza”, così in generale, rende ufficiale la fine della sua relazione con Giulia Stabile. Ha confermato, in questo modo, di essere attualmente single. D’altronde non c’erano più molti dubbi al riguardo ormai da mesi. Sangiovanni e Giulia non si mostrano insieme sui social network da tantissimo tempo.

Ed è tramite questo dettaglio sono nate le prime indiscrezioni, che inizialmente ha generato una dura reazione da parte della ballerina. Il tempo ha dato le risposte che i fan cercavano. E sono tanti coloro che ancora sperano che i due ex allievi di Amici tornino a formare una coppia.

Ormai, però, questi fan dovrebbero mettersi l’anima in pace e permettere a Sangiovanni e Giulia di ritrovare la serenità. Nel frattempo, dovranno anche accontentarsi di queste piccole dichiarazioni. Infatti, sembra proprio che entrambi non siano intenzionati a svelare i dettagli della fine della loro relazione al pubblico, mantenendo così riservatezza su ciò che riguarda le loro vite private.