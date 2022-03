Sangiovanni cambia look, web in tilt per i capelli: reazioni di Giulia e Zerbi

By

Il successo di Sangiovanni sia durante che dopo Amici di Maria De Filippi è stato notevole e abbastanza evidente. Oggi, però, delude moltissimi suoi fan mostrandosi senza i suoi capelli ricci! Già in passato era accaduto di vedere una foto di Sangiovanni rasato, ma si trattava di un vecchio scatto del 2020. Questa volta, invece, sembra che il cantante abbia effettivamente deciso di tagliare i capelli e di dare una rivoluzione al suo look. A grande sorpresa ha reso ufficiale l’uscita del suo nuovo singolo Cielo dammi la Luna. La cover bel brano lo ritrae, appunto, rasato.

La nuova canzone di Sangiovanni arriverà su tutte le piattaforme domani, venerdì 25 marzo, e anticipa il suo primo album in studio Cadere Volare, che sarà invece disponibile dall’8 aprile. A colpire l’attenzione di tutti è stato il suo look. L’immagine ritrae Sangiovanni con i capelli rasati senza maglia e con gli occhi chiusi. Fanno da contorno il cielo e la luna. Si tratta di una vecchia foto o di una vera e propria rivoluzione del suo look? Prima di approdare nella Scuola di Amici, il giovanissimo cantante aveva i capelli corti.

Ma sembra che si tratti di una foto scattata ora, visto che riguarda un brano che sta per uscire. Di certo, pare molto strano che l’ex allievo del talent show di Canale 5 abbia potuto usare uno scatto vecchio per questo suo nuovo singolo. Anche i fan hanno subito percepito che si tratta di una foto del momento e che, dunque, i riccioli di Sangiovanni non ci sono più!

cielo dammi la luna fuori a mezzanotte pic.twitter.com/OQdyZdEdYR — sangiovanni (@sangiovann1) March 24, 2022

Non è un dramma, visto che i capelli ricrescono, ma il pubblico che lo segue è andato decisamente in tilt! Lui stesso aveva rivelato di aver perso una scommessa con una sua fan e che avrebbe dovuto tagliere i capelli. Non solo, parlando con Albe di Amici 2022 aveva ironizzato sul fatto che avrebbe proceduto presto con il taglio. E sembra proprio che il cantante abbia mantenuto la promessa. “No, ma i capelli?”, “Scioccata”, “Tu sei pazzo”, “Ma in che senso scusa” e ancora “Come hai potuto tagliare i tuoi bellissimi capelli”.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che stanno condividendo i suoi fan, che dimostrano di essere sconvolti. Ma come avrà reagito invece la fidanzata Giulia Stabile? La ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi e vincitrice della scorsa edizione commenta così: “Nessuno è pronto”. Non si comprende se il suo riferimento sia alla nuova canzone o, appunto, ai capelli.

Tra i vari commenti figura anche quello di Rudy Zerbi. L’insegnante di canto, che l’ha accompagnato fino alla finale del Serale 2021, continua a dargli tutto il suo sostegno. E ovviamente oggi non poteva mancare la sua opinione. Come si poteva immaginare, spicca la sua ironia: “Bravo ti sei tagliato i capelli come me!”.