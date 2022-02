Giulia Stabile si svela: l’ultima sera ad Amici, perché con Sangio non finirà

Giulia Stabile ha rilasciato un’intervista a Cosmopolitan, che ha anche scelto lei per la copertina dell’ultimo numero in edicola. La ballerina ha conquistato il pubblico di Amici, e non solo, partecipando e vincendo la 20esima edizione. Tra non molto sarà trascorso già un anno da quel momento che ha condiviso, come tutto il percorso, con il suo fidanzato Sangiovanni. Nonostante la loro giovanissima età, i due fanno già sul serio. Anzi, l’impressione è che sia così sin dall’inizio. Hanno trovato il modo per vivere la loro relazione lontana dal gossip e dai riflettori, e niente non è considerando la loro popolarità e la giovane età.

Lo hanno fatto per preservare il loro amore e la conferma è arrivata anche dall’ultima intervista di Giulia. Hanno deciso di non darsi in pasto ai social, non ogni giorno almeno. I fan, e sono tantissimi, hanno imparato a farsi bastare quella foto o quel video ogni tanto, senza pretendere di più. Hanno imparato insomma a rispettare la scelta e la volontà di Giulia e Sangiovanni, che vogliono restare quanto più possibile fedeli alla privacy. Sarà anche questo un ingrediente per far funzionare la relazione, magari per sempre?

Giulia e Sangiovanni hanno intenzione di stare insieme per sempre. No, non è la solita promessa che si fanno tutti gli innamorati: da parte loro sembra esserci quella consapevolezza in più che potrebbe rendere questo sogno una realtà. Lo ha confermato anche la ballerina, che ha spiegato perché con Sangiovanni non finirà:

“Sangio resterà al mio fianco sulle nostre giostre. Non è una sensazione, è qualcosa di più, quasi una certezza. Lui oltre le parole mi dimostra presenza tutti i giorni e non immagino cambi di rotta. Lo vedo dal suo sguardo che è sincero”

Il cantante di Farfalle fa parte anche di uno dei ricordi più belli di Giulia nella scuola: l’ultima sera ad Amici 20. Lei ha ricordato così quella serata davvero speciale:

“Le telecamere c’erano ancora, ma non pesavano più. Quasi non esistevano. Eravamo agitati sì, ma più emozionati. Preoccupati, ma più felici. Con Sangio tiravo le somme delle prime volte avute lì dentro. Avevo scoperto l’amore, imparato ad apprezzarmi e a piacermi senza pensare al resto”

Piacersi di più, sì, perché il passato scolastico di Giulia è molto doloroso. Purtroppo comune ad altri ragazzi, anche. Grazie ad Amici e di sicuro anche grazie al suo fidanzato, che l’ha aiutata tantissimo, Giulia Stabile oggi sorride sempre. Ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia e ad Amici, ha aggiunto, non riusciva a smettere di ridere. C’è però ancora qualcosa che la spaventa: “Sparire. Essere di colpo dal niente dimenticata da tutti”.