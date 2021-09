Giulia Stabile e Sangiovanni non si mostrano più insieme sui social, ma è una scelta ben precisa. I fan della coppia di Amici di Maria De Filippi sono molto preoccupati in queste settimane, proprio perché non vedono più i due insieme. Si sono fidanzati nella scuola di Canale 5, quindi sotto le telecamere perché dalla loro edizione gli allievi vivono nella casetta e sono ripresi h24. Un amore nato e cresciuto sotto i riflettori quindi, per questo i fan hanno avvertito forte la loro mancanza in video dopo che è terminato Amici 20.

Tantissimi vorrebbero vederli e continuare a seguire la loro storia sui social. Nelle prime settimane si sono fatti vedere ogni tanto, poi sempre più di rado. Proprio per questo motivi alcuni hanno pensato che fosse successo qualcosa, che si fossero lasciati. No, Giulia e Sangiovanni non si sono lasciati. Lo ha chiarito lei una volta e lo ha chiarito sempre lei anche oggi. Giulia è stata intervistata da Whoopsee e ha parlato della sua storia con Sangiovanni. Ha detto che tra loro va tutto bene, ma hanno scelto di allontanarsi dai social:

“Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata”

Ecco spiegato perché Giulia e Sangiovanni non si fanno vedere insieme su Instagram. Vogliono prendere le distanze dai social, un ambiente nato per essere positivo, un luogo d’incontro, e troppo spesso purtroppo è invece un ambiente tossico, come ha detto la ballerina. Sì, perché la cattiveria è all’ordine del giorno e i personaggi più in vista finiscono nel mirino degli haters quotidianamente. Fin quando i leoni da tastiera vengono lasciati liberi di agire, di pascolare sui social senza regole, l’unico modo che hanno i Vip di proteggere le loro vite private è esporsi meno.

Giulia Stabile su Instagram si mostrerà come ballerina, come persona e come professionista. Adesso è tornata come ballerina professionista ad Amici 21 come ballerina professionista e non può esserne più felice di così. Non solo, perché ha iniziato anche la sua avventura a Tu sì que vales e per lei è un’occasione unica. La ballerina ha detto che è un’esperienza formativa, ha imparato molto lavorando insieme alla squadra del sabato sera ed è entusiasta di tutto ciò che sta succedendo nella sua vita. E anche il pubblico è contentissimo di lei.