Amici, Sangiovanni e Giulia lontani: si sono lasciati? Il gesto della ballerina

Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati o stanno ancora insieme? È la domanda che tanti fan di Amici si stanno ponendo in questi ultimi giorni: da tempo il cantante e la ballerina non si mostrano più insieme. Entrambi sono molto impegnati con il lavoro: è dunque già rottura tra Sangiovanni e Giulia? Di recente inoltre la Stabile ha partecipato alla festa di compleanno di Deddy, altro ex allievo della Scuola di Maria De Filippi, senza il fidanzato.

In realtà pare che la relazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile proceda a gonfie vele. La coppia di Amici ha però scelto di vivere questo rapporto in maniera riservata. In più, come rivelato dal blogger Amedeo Venza, Sangiovanni non è riuscito a partecipare al party di Deddy perché presente ad un’altra festa. Quindi per motivi logistici Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome dell’artista, non sarebbe stato al fianco della sua fidanzata.

In più sui social network, più precisamente su Twitter, la vincitrice di Amici 20 ha voluto mandare un messaggio a tutti gli haters e le malelingue che sono solite puntare il dito contro la sua liaison con Sangiovanni:

“Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha SEMPRE supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”

Nonostante la giovane età Giulia Stabile ha voluto dare una lezione a tutti i criticoni: le storie d’amore non vanno vissute solo ed esclusivamente sui social network.

I progetti lavorativi di Sangiovanni e Giulia Stabile

Questo è un momento davvero bello per Sangiovanni e Giulia Stabile: dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi le carriere di entrambi hanno spiccato il volo. Il primo sta dominando da mesi le classifiche musicali con le sue canzoni. Lady e Malibu sono diventate delle vere e proprie hit.

Giulia Stabile, invece, è pronta a tornare in televisione. È diventata ballerina professionista di Amici ed è stata scelta come inviata di Witty Tv dietro le quinte di Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez. In più la Stabile è sempre in giro per l’Italia per stage ed eventi sul mondo della danza.