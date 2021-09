Tu si que vales, Maria mette alla prova Giulia Stabile: risposta fenomenale

Maria De Filippi cento ne pensa e mille ne fa. A Tu Si Que Vales la conduttrice pavese scompagina le carte e chiama a ballare inaspettatamente Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione di Amici che quest’anno è entrata nel team dello show che vede tra i suoi protagonisti anche Belen, Mammucari, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. A un certo punto, sul palco, spunta Sadeck, geniale coreografo e ballerino francese 32enne. Si esibisce con ‘Geometria Variabile’, accompagnato da 40 ragazze con un balletto ‘chirurgico’. Il responso è praticamente unanime: tutti i giudici esprimono pareri positivi, seguiti dal pubblico. Per il 97% è sì. Tutto finito, saluti e arrivederci? No, Maria ha in mente altro.

“Sadeck, mi piacerebbe che ti conoscesse una ragazza che ha 19 anni”, riferisce la De Filippi al danzatore. Maria guarda dietro le quinte e chiama in pista Giulia Stabile. In studio è subito standing ovation. “Lei ride sempre, ma quando balla sa ballare…”, spiega la De Filippi al francese. Giulia, manco a dirlo ride, e attende di sapere cosa sta architettando la moglie di Costanzo. Presto detto: “Faccio mandare la musica che lui balla, tu provi a ballare con lui”. La Stabile resta alquanto confusa e mima il gesto della paura. Ma come? Ci inventiamo un ballo così su due piedi? Sì, questa almeno è la ‘pazza’ idea che è balenata in testa a Maria che insiste, con la sicurezza della maestra che sa che sta per tirare fuori il meglio dalla sua allieva.

La Stabile e Sadeck si parlano giusto qualche secondo, con il coreografo che dà due dritte alla giovane. Insomma, dalla serie: seguimi, che andrà tutto bene. Inizia la danza, Giulia è divina. Segue le mosse di Sadeck e il risultato è fenomenale, la miglio risposta data allo stimolo fornito da Maria. Finisce la performance e piovono applausi. La Ferilli e la De Filippi sono a bocca aperta, gli applausi in studio sono scroscianti e spontanei. Chapeu!

Intanto Twitter ribolle di complimenti per la vincitrice di Amici. Per una volta, pure sui social, c’è unanimità. Pochissime critiche e una valanga di entusiasmo. “Divina, fuori da comune ballare improvvisando così”, chiosa qualcuno. Giù il cappello! Giulia, dopo Amici, strega tutti anche a Tu sì que vales!