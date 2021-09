Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile: lui sbotta, questione di “successo”

By

Sangiovanni torna nelle ultime ore ad infiammare il gossip, proprio quello che in realtà critica e cerca di allontanare, reclamando, giustamente, la sua privacy. Nelle scorse ore il cantante uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi ha affidato il suo lungo sfogo a delle Instagram Stories.

L’artista non ne può più, ormai è davvero stanco di tutti quelli che morbosamente si interessano solo ed esclusivamente alla sua vita privata, in particolar modo alla sua storia d’amore con Giulia Stabile. Sangiovanni ha voluto zittire a modo suo chi per l’ennesima volta ha detto che il suo successo deriva proprio da quello della ballerina.

Chiuso all’interno di un bagno, il cantante ha esordito il suo sfogo ricordando che la sua storia con la sua fidanzata è nata sotto i riflettori. Ma, a suo dire, questo non giustificherebbe l’attenzione spasmodica e a tratti ossessiva di alcuni nei riguardi di questa storia d’amore.

Damian tiene a precisare che prima di essere Sangiovanni e Giulia Stabile fidanzati, sono innanzitutto due artisti. Ed è questo ciò che dovrebbe principalmente interessare ai fan e alle persone che seguono il programma. Il cantante dunque con forza e tanta veemenza rivendica il diritto alla privacy e alla sua intimità con Giulia.

“Siamo due ragazzi normali” tiene a precisare il giovane talento. Ma si sa, quando si ci espone in televisione e si buca lo schermo come hanno fatto loro, catalizzando l’attenzione del pubblico, non è facile poi spegnere i riflettori del gossip.

Sangiovanni poi ha anche replicato a chi ha detto che il suo successo derivi solo dalla popolarità di Giulia. A chi tiene tanto a conoscere i dettagli della sua vita privata, il cantante consiglia di andare a rileggere tutti i testi delle sue canzoni.

Ed è proprio nelle sue canzoni ed attraverso quelle parole che l’artista di Amici esprime le sue emozioni, quelle che gli fanno battere il cuore. Per attestare il fatto che il suo successo non dipende dalla Stabile, Sangiovanni ha ricordato che già due anni fa con il brano ‘Tutta la notte’ aveva già ottenuto una grande notorietà.

A scanso di equivoci, il cantante ha tenuto a precisare che le sue parole non tendono a sminuire la figura della sua fidanzata. Di lei dice: “Giulia è una grandissima persona e artista” poi ha lanciato una frecciatina dicendo che la sminuisce chi parla della sua storia d’amore. Da qui l’invito ad occuparsi di qualcosa di più utile per sé stessi e per gli altri.