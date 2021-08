Giulia Stabile: “Torno ad Amici e Tu si que vales”, e su Sangiovanni…

Grossi progetti in vista per Giulia Stabile. Dopo la vittoria all’ultima edizione di Amici la ballerina 18enne è ufficialmente entrata nello staff di Maria De Filippi. La diretta interessata ha svelato che tornerà nel talent show di Canale 5 e che sarà anche presente a Tu si que vales, il programma del sabato sera condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Contrariamente a quanto si pensava qualche settimana fa Giulia Stabile non sostituirà Belen Rodriguez a Tu si que vales. La ballerina di Amici sarà l’inviata per conto di Witty, la piattaforma streaming creata e gestita dall’entourage di Maria De Filippi. Giulia ha spiegato al settimanale Di Più:

“Sarò dietro le quinte con la mia troupe e mi divertirò anche a mettere in piedi qualche performance, ispirandomi a quelle che ho appena visto sul palco. In questo ruolo cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di far divertire il pubblico”

Oltre a Tu si que vales Giulia Stabile tornerà ad Amici nella prossima stagione televisiva. L’ex allieva è entrata a tutti gli effetti nel corpo di ballo dei professionisti. A tal proposito Giulia ha confidato:

“In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione”

Come procede la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni

Questo è davvero un periodo magico per Giulia Stabile. Oltre al lavoro e alla popolarità, la ragazza sta vivendo pure una bellissima storia d’amore con Sangiovanni, cantante lanciato da Amici. I due sono più uniti e affiatati che mai e di recente la ballerina ha conosciuto la famiglia del fidanzato.

La Stabile ha confessato di essere stata subito accolta come una figlia e di aver instaurato un ottimo rapporto con i parenti di Sangiovanni. In più ha avuto modo di trascorrere delle giornate bellissime nelle zone in Veneto in cui è cresciuto il cantautore.

Un amore, dunque, più profondo e importante che mai ma al momento Sangiovanni e Giulia Stabile non pensano alla convivenza. Entrambi non vogliono affrettare i tempi data la giovane età. Per ora i due si accontentano di un rapporto a distanza: lui a Milano, lei a Roma.

Una storia che Giulia conosce bene visto che i suoi genitori – madre spagnola, padre romano – si sono amati per tanto tempo a chilometri di distanza, senza neppure l’apporto della tecnologia, vantaggio che invece aiuta parecchio la Stabile a tenere viva la fiamma dell’amore per il suo Sangiovanni.