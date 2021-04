La mamma di Giulia Stabile di Amici ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più. Un’occasione per far sapere a tutti quanto sia felice di vederla sorridente e innamorata. Oggi Giulia è la gioia in persona, è serena e soprattutto sta dimostrando a tutti di essere un vero talento. Di avere quella luce speciale che fa di lei una ballerina in grado di distinguersi tra tanti. Davanti a sé ha una lunga carriera come ballerina, su questo pochi possono permettersi di avere dubbi. Si sentirà parlare spesso e a lungo di Giulia di Amici 2021, ma nella scuola non sta solo studiando e migliorando come danzatrice.

Ad Amici ha anche trovato l’amore: è fidanzata con Sangiovanni e sono sempre più uniti. Mamma Susi è molto felice di questa storia d’amore. Soprattutto è contenta di vedere Giulia felice:

“Merita di essere felice al fianco di Sangiovanni. In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola a causa della sua passione per la danza è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo, sia fisico sia psicologico. Io sono contenta nel vederla così emozionata ma anche così serena”

Sangiovanni è il primo amore di Giulia. Con lui ha provato le prime farfalle nello stomaco, anzi lei le ha chiamate bollicine. Con lui ha provato l’emozione del primo bacio, perché prima non è mai stata fidanzata. Anche perché non aveva tempo per i ragazzi, ha spiegato sua mamma, oggi felice che la figlia abbia trovato l’amore. Cosa pensa invece il papà di Giulia?

“Mio marito quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare, è gelosissimo. Adesso però riesce a dire ‘Sangiovanni mi è simpatico’. Un po’ alla volta gli piace sempre di più. Giulia ha detto a sua nonna che vive in Spagna che questa estate le farà conoscere Sangiovanni. Non so quanto durerà tra loro, ma spero che continuino a vedersi, a frequentarsi. Mi sembrano davvero molto felici”

Mamma Susi nell’intervista ha raccontato che Giulia ha iniziato a ballare quando aveva tre anni e fino alle elementari è andato tutto bene. Alle scuole medie invece sono iniziati i problemi: ha fatto il provino per Ti lascio una canzone ed è stata scelta. I suoi compagni hanno iniziato a invidiarla, ma anche i professori non comprendevano questa scelta, ignorando la forte passione di Giulia per la danza.

“Da quel momento è stata messa ai margini di tutto ed è stata al centro di episodi spiacevoli. Le dico solo che una volta è tornata a casa in lacrime, con il giacchino di cuoio tutto rovinato. I compagni di classe glielo avevano sottratto e tagliato. Glielo avevano ridotto a strisce, a pezzi”

Pare che i professori abbiano detto alla madre che la colpa fosse di Giulia, che era lei a non inserirsi nella classe. Le avevano addirittura suggerito di farle lasciare la danza, in modo che potesse frequentare di più i compagni di classe. Per fortuna, mamma Susi non ha dato retta a quei consigli e oggi Giulia ha davanti a sé un futuro nel mondo della danza. E chi doveva capire di aver sbagliato all’epoca lo ha di sicuro capito vedendo tutte le soddisfazioni e i complimenti che Giulia sta ricevendo ad Amici 2021. Certo non è stato un periodo facile, come ha ricordato mamma Susi e come la stessa Giulia ha raccontato in un momento di sfogo. In lei però quegli anni hanno lasciato un segno indelebile:

“Nemmeno la psicologa della scuola l’ha aiutata. Tuttora quando usciamo in macchina Giulia non vuole che passi nella via di quella scuola. Ha ricordi troppo brutti”

Un trascorso scolastico simile a quello di Sangiovanni, che anche è stato presi di mira a scuola. Grazie ad Amici di Maria De Filippi Giulia può dimostrare a tutti che aveva ragione lei a dedicare tutto il suo tempo alla danza. Quella di Canale 5 era l’unica scuola in cui sognava di studiare; ha provato due anni fa a entrarci, ma il provino non andò bene. Quest’anno invece è arrivato il sì e ha conquistato non solo professori e giudici, ma anche il pubblico. E poi grazie a Maria ha anche trovato l’amore, il suo primo amore.