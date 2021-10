Amici, Sangiovanni chiama Albe: il confronto e le lacrime dell’allievo

Sangiovanni irrompe ad Amici 21 per un confronto telefonico con Albe, il giovane allievo che sta cercando di costruirsi una carriera musicale grazie ai preziosi insegnamenti offerti dal talent show orchestrato da Maria De Filippi. Ed è stata proprio la conduttrice pavese a mettere in contatto i due cantanti. La chiacchierata è stata mostrata nel corso del daytime in onda su canale Cinque lunedì 25 ottobre. ‘Sangio’ ha provato a instillare maggiori certezze nel collega, spesso paragonato a lui per via di una forte somiglianza fisica. Un raffronto che Albe sta vivendo in maniera non serena.

Maria, visto che Albe non ha dato retta ai suoi consigli circa le paturnie sulla somiglianza con il fidanzato di Giulia Stabile, ha chiamato proprio quest’ultimo per cercare di risolvere la situazione. Non appena l’allievo ha capito di essere in contatto con il cantante di ‘Malibu’ ha strabuzzato gli occhi, non celando il suo stupore.

“Ciao Sangio, come stai?”. “Bene, grazie. Ho sentito dire che sei felice e che mai avevi provato certe cose prima. Ciò che provi li dentro sono sensazioni che raramente si provano altrove”, ha esordito il vincitore di Amici 20. “Sai del mio complesso? Venivo scambiato per te”, ha confidato Albe, che sente su di sé il peso di tale somiglianza ravvisata da molti fan.

A questo punto Sangiovanni si è prodigato in un lungo discorso, spargendo preziosi consigli. D’altra parte lui, in quella scuola, è cresciuto moltissimo ed è diventato una star. La conosce a menadito e quindi sa di cosa parla:

“Il segreto è staccarsi da tutto ciò che ti sta attorno. Concentrati sul tuo lavoro, lì dentro ogni minuto è fondamentale. Non perdere tempo a leggere ciò che scrivono su di te. Comunque non ti preoccupare, io adesso taglio i capelli. Ti guardo, sei vero e simpatico. Prima di essere grandi artisti bisogna essere grandi persone. Vedrai che se segui il tuo sogno nessuno distruggeràlo distruggerà, io no di certo”.

“Grazie Sangio”, il saluto di Maria De Filippi. Albe è tornato dai suoi compagni visibilmente emozionato, spiegando quanto accaduto. “Sono contentissimo, mi sono tolto un peso che avevo da marzo e aprile”, ha confessato. Dopodiché si è recato in camera ed è scoppiato in lacrime, rapito dalla commozione. Da oggi il suo percorso all’interno del talent show sarà un poco più leggero

Nelle scorse ore, un altro caso ha avuto come protagonista il giovane cantante. Quale? Il ragazzo ha baciato la collega Serena innescando la reazione piccata di Giulia, ormai sua ex fidanzata, la quale, via social, ha spiegato di essere stata lasciata quattro giorni prima che fosse mandato in onda il bacio del giovane con Serena.

Ma cos’è questo cinema su Albe? Ieri è uscito il bacio tra lui e serena e oggi si scopre che era fidanzato poco prima? #Amici21 pic.twitter.com/ot4C4t9WsF — C????????????ッ (@_principess) October 25, 2021

Dopo che è scoppiato il gossip il profilo Instagram di Albe è sparito dalla piattaforma. Meglio levarsi dall’arena social finché le acque non si calmeranno.