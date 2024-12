Samuel Peron, la verità sull’infortunio e perché ha lasciato Ballando

Nella puntata di oggi pomeriggio a La Volta Buona tra gli ospiti c’è stato anche Samuel Peron, ex ballerino di Ballando Con Le Stelle. Quest’ultimo doveva sostituire Angelo Madonia, prendendo il suo posto in gara al fianco di Federica Pellegrini. Tuttavia, a causa di un infortunio prima della puntata, il maestro ha dovuto a propria volta abbandonare il programma e la concorrente è stata successivamente affiancata a Pasquale La Rocca. Nel corso della sua intervista con Caterina Balivo, Peron ha spiegato tutto sul suo infortunio, rivelando anche i motivi che lo hanno portato ad abbandonare lo show di Milly Carlucci l’anno scorso. Scopriamo meglio che cosa ha raccontato.

Di seguito quanto detto in merito all’infortunio:

Ero convinto di aver avuto un crampo che solitamente ballando… Che ne so! Eravamo in sala prove, poi ci siamo fermati perché doveva provare Amanda Lear quindi ti raffreddi un attimo. Quindi mi son riscaldato velocemente, un po’ l’età, che ne so, boh! Ci mettiamo in scena, facciamo un attimo una prova, in un passaggio sento questa botta che sembra quasi che qualcuno mi avesse dato un calcio con la punta sul polpaccio. Io pensavo “va bene, è un crampo”, sono andato anche a fare stretching, a massaggiarlo un attimo, e Milly mi fa “fermo, chiamiamo il fisioterapista”. E’ arrivato il fisioterapista e andiamo a fare un’ecografia. Gli ho detto “ma stai scherzando vero? Me la stai tirando?” e lui “no, no, andiamo a fare”. Andiamo a fare l’ecografia in ospedale e mi dicono che ho una lacerazione del polpaccio. Gli ho detto “vabbè voi mi fasciate, mi fate un’iniezione antidolorifica e io domani sto in scena” e mi hanno detto “no, tu adesso te ne stai un mese fermo perché hai un bel grado di strappo”.

Samuel ha poi svelato anche la sua reazione quando Milly Carlucci l’ha chiamato chiedendogli la cortesia di sostituire il collega.

Queste le sue parole a riguardo:

Devo essere sincero, sono rimasto così “per quale motivo questa chiamata in questo momento?”. Io stavo giù in Calabria in tournée e mi chiama e mi fa “Samuel ho bisogno che vieni a sostituire un tuo collega”. Il fatto della sostituzione, devo essere sincero, succede. Succede perché noi tra l’altro lavorando con il nostro corpo, come nel mio caso, può capitare che ci si faccia male.

A quel punto la conduttrice ha sottolineato come la sostituzione di Madonia fosse dovuta ad un motivo diverso dall’infortunio.

Questa la risposta del suo ospite:

Son problemi loro, infatti non sono voluto intervenire in questo e ho detto “sono affari vostri, non ne voglio sapere” però se devo venire a sostenere e supportare la produzione ci sono.

In quanto a Federica Pellegrini, invece, ha detto:

Federica Pellegrini, veneta come me, capisce le mie battute, per una volta trovo una che capisce le battute e che faccio non accetto? Ho detto “corro subito!”.

Inoltre il ballerino ha rivelato a Caterina i motivi che lo hanno portato a dire addio a Ballando Con Le Stelle dopo 17 anni nel cast del programma. Quest’anno, difatti, la presenza di Peron non era prevista. Nello specifico l’ex maestro ha spiegato di volersi concentrare su qualcosa di diverso e fare nuove esperienze.

Qui di seguito quanto detto da Samuel Peron a Caterina Balivo:

E’ da diverso tempo che dicevo a Milly “Milly guarda che è l’ultimo anno, avrei intenzione di cambiare un po’ nel mio percorso”. Ho iniziato con lei che avevo 23 anni, mi ritrovo adesso con 42 quindi ne ho fatta di strada. Con lei è stato un percorso di studi universitario in medicina, medicina dura 8 anni, il mio a Ballando è durato 17, quindi ho fatto laurea e pure master! […] Le ho detto “avrei il piacere di diversificare” e per questo mi sono allontanato e quindi ecco che sono andato a far un altro programma televisivo.

Samuel, nonostante la sua decisione di lasciare Ballando Con Le Stelle, ha comunque accolto la richiesta di Milly. Il suo ritorno aveva generato grande entusiasmo sia nel cast dello show che nei telespettatori, peccato che questo non sia effettivamente mai avvenuto a causa dell’improvviso infortunio!