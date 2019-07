Samanta Togni e Panucci si sono lasciati: il gossip

Samanta Togni e Christian Panucci non stanno più insieme: il gossip

È finita la storia d’amore tra Samanta Togni e Christian Panucci. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, nel numero in edicola da mercoledì 17 luglio. Non è chiaro il motivo della rottura ma pare che la decisione sia avvenuta in maniera congiunta. Dopo tre anni insieme la ballerina di Ballando con le Stelle e l’ex calciatore hanno deciso di percorrere strade differenti. Al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato il gossip ma neppure smentito. La ballerina di Ballando con le Stelle continua a mostrarsi su Instagram bella e sorridente anche se non manca qualche post sospetto. L’ultimo? “Tutti siamo cattivi in una storia raccontata male”, ha scritto la Togni. Che sia una frecciatina per Panucci?

Samanta Togni e Panucci volevano andare a convivere

In tre anni di relazione, nata tra l’altro grazie all’amico comune Samuel Peron, Samanta Togni e Christian Panucci non hanno mai bruciato troppo le tappe. La coppia ha preferito vivere questo amore con calma e pazienza, senza alcuna fretta. I due non nascondevano però il sogno di andare a convivere presto, come svelato dalla Togni in un’intervista di qualche mese fa. “Matrimonio o convivenza? Aspettiamo che i nostri figli, entrambi al liceo, finiscano le scuole. Quando andranno all’università e prenderanno la loro strada ci penseremo”, ha detto Samanta. Che, insieme a Panucci, non è mai stata favorevole all’idea di un matrimonio o di avere un altro figlio.

Samanta Togni e Panucci: nessuna tappa bruciata

“Abbiamo figli grandi, che tra l’altro sono coetanei. L’idea di un altro figlio non c’è”, ha assicurato Samanta Togni, che si è sempre ritagliata almeno due giorni a settimana per la sua relazione con Christian Panucci. Ma ora è tempo di rimettersi in “ballo” e, data la sua avvenenza e simpatia, Samanta sarà senza dubbio una delle single più ambite dell’estate!