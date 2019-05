Samanta Togni e Christian Panucci: la love story e il progetto di vita insieme

La storia d’amore tra Samanta Togni e Christian Panucci va avanti alla grande e i due desiderano sempre di più far crescere il loro progetto di vita insieme. La storica ballerina di Ballando con le stelle e l’ex calciatore giallorosso, oggi allenatore, ormai stanno insieme da quasi tre anni, anche se si conoscono dal 2011. Togni e Panucci, infatti, si incontrarono proprio nel dance show condotto da Milly Carlucci. Lei ballava con l’attore tedesco Gedeon Burkhard, lui con la maestra della Lettonia Agnese Junkure. Molto vicini nella classifica finale di quella settima edizione (5° posto per Christian e 6° per Samanta), tra i due allora non scattò il colpo di fulmine o comunque quella scintilla che ha dato avvio alla loro love story solo qualche anno dopo.

Togni e Panucci: “Cerchiamo di costruire qualcosa di grande”

Fortunatamente le strade di Samanta e Christian si sono incrociate nuovamente a distanza di tempo, quando entrambi erano pronti per una nuova relazione. Grazie a Samuel Peron, altro volto di Ballando che quest’anno ha fatto coppia con la simpatica giornalista Marzia Roncacci, l’uomo e la donna si sono rincontrati a Terni in occasione di una cena fra amici. Quella cena è stata la chiave di volta e così, fortunatamente, i loro destini sono tornati sulla stessa strada. Al magazine Intimità, Samanta Togni dichiara: “È parte della mia vita da due anni e mezzo, Christian. Piano piano, giorno dopo giorno, cerchiamo di costruire qualcosa di grande”. Pensano forse al matrimonio? Qualche mese fa sempre la Togni lo escludeva, dichiarando che al momento vivono il loro rapporto da pendolari e che penseranno a qualcosa di più, come la convivenza, quando i rispettivi figli (avuti da altre relazioni) saranno un po’ più grandi.

Christian e Samanta: la felicità e la “richiesta” di lei su Instagram

Che la loro storia vada a gonfie vele è un dato di fatto. Nella giornata di ieri (giovedì 23 maggio), dal suo profilo instagram Samantha Togni ha postato una foto insieme al suo Panucci dove appaiono sorridenti, solari e felicissimi. Sembra trattarsi di uno scatto della scorsa estate. Lei ricorda quel momento e con un cuoricino chiede a lui: “Portami al mare…”. Sotto la foto alcuni commenti dei fan, che insieme li trovano proprio belli.