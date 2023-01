Salmo presenta così la fidanzata? È in dolce compagnia a Dubai

Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, presenta così la sua nuova fidanzata? Nelle scorse ore il rapper sardo ha condiviso alcuni selfie che lo ritraggono accanto a una ragazza misteriosa. Infatti, per il momento, non è chiaro di chi si tratti. Salmo si trova in vacanza a Dubai e proprio lì sono state scattate queste foto. Un Capodanno d’amore per il cantante che ha deciso di festeggiare lontano dall’Italia l’inizio di questo 2023. Il rapper non ha rivelato esplicitamente che si tratta della sua nuova fidanzata.

Secondo quanto riporta The Pipol Gossip su Instagram, con una serie di foto Salmo ha presentato sui social “la nuova (misteriosa) fidanzata”. Chissà, lo stesso rapper nei prossimi giorni potrebbe svelare a tutti l’identità della bellissima ragazza che appare oggi sul suo profilo Instagram e che avrebbe rubato il suo cuore. Salmo è una persona che ha sempre cercato di mantenere le distanze dal mondo del gossip. Pertanto, il fatto che il rapper abbia condiviso queste foto fa pensare che questa sia per lui una relazione importante.

Intanto, anche la carriera va avanti a gonfie vele. Solo nei giorni scorsi, Salmo è stato nominato il miglior artista dal vivo del 2022. A dare l’annuncio è stato Esse Magazine. La rivista dedicata alla musica ha fatto sapere: “I fan della musica italiana hanno deciso: è Salmo il migliore artista dal vivo dell’anno”.

Salmo ospite al Festival di Sanremo 2023 per la prima volta

Oltre ad aver annunciato i concorrenti, Amadeus ha rivelato che Salmo sarà un ospite del Festival di Sanremo 2023. Il rapper sarà in collegamento dal parco galleggiante del noto evento musicale, precisamente sulla nave Costa Smeralda, durante le serate di martedì 7 e sabato 11 febbraio. Una grande novità per il Festival, che non aveva mai accolto il rapper. Dunque, per i suoi fan questi saranno di sicuro dei momenti imperdibili. Dopo il rifiuto iniziale, Salmo ha accettato di prendere parte all’evento.

Un’altra novità è la presenza di Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice a Sanremo nella prima e nell’ultima puntata. Insieme a lei rivestirà questo importante ruolo Francesca Fagnani. Sarà presente, inoltre, come co-conduttore Gianni Morandi.