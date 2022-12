Amadeus continua ad annunciare in pillole i tasselli che andranno a comporre il mosaico definitivo del Festival di Sanremo 2023. Nel corso dell’edizione serale del Tg1 di domenica 18 dicembre, ha annunciato la presenza di un super ospite. Di chi si tratta? Di Salmo, artista italiano tra i più famosi della scena musicale del rap. Maurizio Pisciottu (nome all’anagrafe del musicista) si esibirà sul palco galleggiante della Costa Smeralda (l’anno scorso fu la Costa Toscana) in due tranche: la prima performance sarà fruibile nella prima serata della kermesse (martedì 7 febbraio), la seconda nel corso dell’appuntamento conclusivo del concorso (sabato 11 febbraio).

Così il direttore artistico del Festival al TG Uno:

“Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla Costa, ed è la Costa Smeralda, dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo. Ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno, cioè Salmo. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi”.

Salmo rinunciò a presenziare al Festival di Sanremo nel 2020: il no ad Amadeus che ora è diventato sì

‘Ama’ ha quindi deciso di ripuntare sul rapper sardo visto che nel 2020 lo invitò proprio a Sanremo. Salmo, però, rinunciò all’ospitata, spiegando che non se la sentiva di prendere parte alla kermesse canora ligure. “Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante – esordì su Instagram -, voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio”.

Quell’anno, al posto di Salmo, fu chiamato Ghali. A distanza di tre anni, evidentemente, il rapper di ‘Playlist‘ ha cambiato idea ed ora è convinto che a Sanremo riuscirà ad ambientarsi e a sentirsi a proprio agio. Da sottolineare come il lavoro svolto da Amadeus nei precedenti Festival da lui condotti sia servito da stimolo ad artisti che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile avere sul palco dell’Ariston. Basti pensare che ‘Ama’ è riuscito quest’anno ad avere in gara personalità del calibro di Giorgia, Ultimo, Anna Oxa e Marco Mengoni, giusto per citare alcune star ‘super big’.

Il merito del conduttore ‘tuttofare’ in forza alla Rai è quello di aver innalzato il livello musicale e di prestigio della kermesse che è tornata a splendere come nei suoi anni d’oro. A onor del vero, probabilmente, questa è la migliore età dell’oro della storia del concorso. Se in tempi non sospetti il Festival veniva snobbato da non pochi artisti in voga, adesso fa molta gola a quasi tutti. Non resta che attendere il 7 febbraio per godersi lo spettacolo.