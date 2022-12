By

Sanremo Giovani (Rai Uno) ha decretato i sei cantanti emergenti (sui dodici selezionati) che hanno avuto il via libera per sbarcare al Festival. I ragazzi che si sono giocati il pass per la kermesse 2023 sono stati scelti battendo la concorrenza di oltre 1200 proposte. Nel corso della serata sono stati ospitati anche i 22 big che si daranno battaglia all’Ariston (assieme ai 6 giovanotti che hanno superato l’ultimo scoglio), i quali hanno rivelato i titoli dei brani con i quali si presenteranno al concorso.

Ultimo in gara con ‘ Alba ‘

in gara con ‘ ‘ Tananai in gara con ‘ Tango ‘

in gara con ‘ ‘ Madame in gara con ‘ Il bene nel male ‘

in gara con ‘ ‘ Giorgia in gara con ‘Parole dette male’

in gara con Mr Rain in gara con ‘Fiori di Chernobyl’

in gara con Elodie in gara con ‘ Due ‘

in gara con ‘ ‘ Gianluca Grignani in gara con ‘Quando ti manca il fiato’

in gara con Marco Mengoni in gara con ‘Due vite’

in gara con Anna Oxa in gara con ‘Sali (Canto dell’anima)’

in gara con Lazza in gara con ‘ Cenere ‘

in gara con ‘ ‘ Mara Sattei in gara con ‘Duemila minuti’

in gara con Modà in gara con ‘La notte’

in gara con Paola e Chiara in gara con ‘ Furore ‘

in gara con ‘ ‘ Colapesce e Dimartino in gara con ‘ Splash ‘

in gara con ‘ ‘ Leo Gassman in gara con ‘Terzo cuore’

in gara con Rosa Chemical in gara con ‘Made in Italy’

in gara con Articolo 31 in gara con ‘Un bel viaggio’

in gara con I Cugini di Campagna in gara con ‘ Lettera 22 ‘

in gara con ‘ ‘ Levante in gara con ‘Vivo’

in gara con Ariete in gara con ‘Mare di guai’

in gara con Lda in gara con ‘Se poi domani’

in gara con Coma Cosa in gara con ‘L’addio’

Curiosità: da notare che Elodie e Mengoni hanno un titolo molto simile. Particolarmente intriganti risultano poi ‘Fiori di Chernobyl’ di Mr Rain, ‘Furore’ di Paola e Chiara e ‘Quando ti manca il fiato’ di Gianluca Grignani. Quest’ultimo ha spiegato che non è stato facile per lui scrivere il contenuto del brano.

Sanremo Giovani, chi sono i sei finalisti che hanno staccato il pass per il Festival 2023

I 12 finalisti sono stati: Colla Zio di Milano con il brano Asfalto, Fiat 131 di Rende (Cosenza) con Pupille, gIANMARIA di Vicenza con La città che odi, Giuse The Lizia di Palermo con Sincera, Maninni di Bari con Mille Porte, Mida di Caracas con Malditè, Noor di Urbino con Tua Amelie, Olly di Genova con L’anima balla, Romeo & Drill di Roma con Giorno di scuola, Sethu di Savona con Sottoterra, Shari di Monfalcone (GO) con Sotto Voce e Will di Vittorio Veneto (TV) con Le cose più importanti.

I sei che canteranno sul palco dell’Ariston sono i seguenti artisti (tra parentesi il titolo della canzone con cui gareggeranno a Sanremo):

gIANMARIA (Mostro)

Colla Zio (Non mi va)

Shari (Egoista)

Sethu (Cause perse)

Will (Stupido)

Olly (Polvere)

Eliminati:

Maninni

Giuse The Lizia

Noor

Fiat 131

Romeo & Drill

Mida

gIANMARIA, con La città che odi, ha vinto la serata Sanremo Giovani.