Paola & Chiara prontissime a rientrare sulla scena musicale italiana. Lo faranno dalla porta principale, dal Festival di Sanremo 2023. Amadeus le ha volute e, dunque, che reunion sia. Il duo sbarcherà sull’Ariston con il brano ‘Furore’, come annunciato nel corso di Sanremo Giovani, durante il quale è stata mostrata una clip risalente al 1997. Erano i tempi di ‘Amici come prima’, canzone che consacrò le due sorelle che vinsero il Festival. Da allora, come si suol dire, ne è passata di acqua sotto i ponti. Paola, quella mora, e Chiara, quella bionda (è bene fare il distinguo perché molti fanno confusione su chi sia l’una e su chi sia l’altra), hanno cantato fino al 2013 per poi dedicarsi alla recitazione. Ora sono pronte a spiccare nuovamente il volo anche sul versante musicale.

A Sanremo Giovani, non appena si sono presentate, hanno fatto sì che molti spettatori facessero un tuffo nella memoria. E infatti in tantissimi, sui social, hanno ricordato nostalgicamente gli anni Novanta, quelli in cui il duo spopolava nelle radio e sui palchi di tutta Italia. Non solo: molti utenti sono rimasti sbalorditi nel vedere Paola, 48 anni, e Chiara, 49, in formissima. Una pioggia di commenti è cascata su Twitter rimarcando che per le due sorelle il tempo è stato clementissimo.

“Volevamo a tutti i costi fare un Festival con te, perché i tuoi Festival sono pazzeschi”, ha spiegato Paola, rivolgendosi ad Amadeus. Quindi ha aggiunto: “A noi è successa una cosa strana, mai ci era capitata, per la prima volta nella vita da quando facciamo questo mestiere abbiamo sentito un’ondata d’amore incredibile. Se siamo qua oggi non è solo per il tuo invito, ma per l’inondazione di affetto che c’è arrivata da ogni parte d’Italia”.

Paola & Chiara si sono riferite al fatto che negli ultimi mesi, in rete, si è originato un vero e proprio movimento che ha richiesto a gran voce il loro ritorno in scena. Evidentemente i tantissimi fan che le hanno spronate a rimettersi in gioco hanno colto nel segno, spingendole a rientrare davvero in scena. Non resta che attendere febbraio 2023.

I Grandi ritorni a Sanremo 2023

Grandi ritorni a Sanremo, non solo Paola & Chiara. Sull’Ariston, tra poche settimane, torneranno anche Anna Oxa, Gianluca Grignani, Giorgia, Marco Mengoni, i Modà e gli Articolo 31. Amadeus è riuscito a confezionare un cast stellare. Tanta attesa anche per Ultimo, che tornerà al Festival dopo le polemiche che lo videro protagonista nel 2017, quando si classificò alle spalle di Mahmood.