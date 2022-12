Come promesso da Amadeus, la serata di Sanremo Giovani non solo ha visto protagonisti gli artisti emergenti, ma anche i big che battaglieranno sull’Ariston al Festival 2023, i quali hanno svelato i titoli dei brani con cui si presenteranno alla kermesse il prossimo febbraio. Primo ospite è stato Ultimo, tra gli artisti più attesi. Il giovane ha dichiarato di essere emozionato. Quando Gianni Morandi gli ha chiesto se provasse più emozioni nel cantare a Sanremo o negli stadi, il cantautore romano ha spiegato che sono due situazioni differenti: “Negli stadi diciamo che gioco in casa, se sbaglio la butto in caciare con i fan. A Sanremo è diverso”. Spazio poi alla canzone con cui gareggerà al Festival: “Alba“.

Non appena Ultimo ha svelato il titolo, sui social c’è stato un ‘delirio’ di commenti. Molti i fan che hanno scritto di non vedere l’ora di ascoltare il brano. Tante però anche le critiche piovute addosso al giovane. In molti non hanno perdonato la sfuriata dell’artista contro i giornalisti al Festival di Sanremo 2017, quando fu battuto da Mahmood, lasciando la kermesse ligure in aperta polemica con la stampa.

C’è poi chi ritiene che Ultimo abbia spesso un atteggiamento “supponente”, chi lo reputa “sopravvalutato” e chi ha persino detto di non sapere minimamente chi fosse. A far da contraltare alle critiche, molti complimenti e tanta trepidazione. Come accennato, sono tanti coloro che attendono con curiosità di sentire la ‘fatica musicale’ che il talento capitolino presenterà sull’Ariston.

Sanremo Giovani, serata dedicata a Sinisa Mihajlovic

In apertura di puntata, come ha annunciato durante il Tg 1, Amadeus, insieme a Gianni Morani, ha ricordato che la serata Sanremo Giovani sarebbe stata dedicata a Sinisa Mihajlovic, scomparso lungo la giornata di venerdì 16 dicembre dopo aver combattuto a lungo con la leucemia. Il conduttore ha così mostrato il filmato della partecipazione dell’ex calciatore al Festival 2021, quando duettò con Zlatan Ibrahimovic.

“Dedichiamo la serata a Sinisa Mihajlovic, un grande giocatore e un grande uomo, un allenatore che ha sempre puntato sui giovani così come vogliamo fare noi qui a Sanremo”. Così Amadeus dal teatro del Casinò di Sanremo prima di dare avvio alla serata. Anche Gianni Morandi ha aggiunto di aver conosciuto personalmente l’allenatore e ha espresso cordoglio. ‘Miha’ e Morandi hanno stretto un bel legame quando il commissario tecnico si è seduto sulla panchina del Bologna, città natale del cantante.