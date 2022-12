Barbara D’Urso ha condotto l’ultima puntata, del 2022, di Pomeriggio Cinque. Durante i saluti, dopo aver dato appuntamento al 9 gennaio 2023 ai telespettatori, ha cambiato la sua solita ‘formula’ usate per dare l’arrivederci, commuovendosi. “Il mio cuore è prima dei miei figli e subito dopo vostro“, pronuncia da anni a questa parte a fine di ogni puntata. Stavolta c’è stata una variazione spiazzante, con tanto di voce spezzata dall’emozione. “Il mio cuore è dei miei figli e di un’altra persona”, ha scandito, bloccandosi proprio su tale misteriosa “altra persona”. Quindi ha concluso: “E poi il mio cuore è vostro”. Ma a chi si è riferita? C’è forse un lui che è entrato nella sua vita? No, nessun lui…

Finisce la 15° edizione di #Pomeriggio5, grazie per aver passato con noi questo fantastico 2022! ???? La nostra @carmelitadurso vi ringrazia per l'amore che ci avete dimostrato e vi aspetta il 9 gennaio sempre in diretta, sempre #colcuore ???? pic.twitter.com/hwRFIC7cbL — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 16, 2022

Tempo fa il giornalista Giuseppe Candela, su Dagospia, diede la notizia che Carmelita sarebbe diventata nonna verso fine 2022. Ospite poi a Verissimo da Silvia Toffanin, a marzo di quest’anno, la stessa conduttrice non aveva smentito la notizia: “Sì, la notizia è uscita e non so come sia potuta uscire. Sai che io dei miei figli non parlo. Sono molto riservata in questo e lo sono anche loro. La loro vita privata deve restare tale. Questa cosa riguarda me, riguarderebbe me se fosse vera, ma riguarda più loro e non ne posso parlare. Non ho detto no e non ho detto sì. Se sarò una super nonna? Sì quando accadrà, sarò pazza di felicità”.

Per questo in molti sentendo quel “un’altra persona” nei saluti finali e vedendola commossa hanno pensato che possa essere diventata nonna. E l’ipotesi pare assai concreta

Da sempre la conduttrice è assai riservata sulla sua vita privata, specialmente per quanto riguarda quella dei figli dei quali non parla mai. Non per sua volontà, bensì per quella dei suoi frutti d’amore che hanno sempre voluto stare lontani dai riflettori mediatici.

L’ipotesi che sia diventata nonna si avvalora ulteriormente guardando ciò che la stessa presentatrice in forza a Mediaset ha scritto subito dopo la puntata odierna, tramite una story Instagram. Ha voluto sottolineare di non essersi commossa per un uomo: “E prima che parta un gossip. Non si tratta di un uomo. Né di un fidanzato…”. Oibò, vuoi vedere che Barbarella è davvero diventata nonna?

Cosa si sa dei figli di Barbara D’Urso?

La conduttrice di Pomeriggio 5 non parla praticamente mai in pubblico delle questioni personali dei suoi figli, Gianmauro e Emanuele che hanno rispettivamente 38 e 36 anni. Il primo è un medico chirurgo ed ha anche esercitato la sua professione in zone di guerra. Emanuele invece è un fotografo che viaggia e fa reportage da tutto il mondo. Non si sa altro dei figli di Barbara D’Urso i quali riescono a mantenere il più completo riserbo sulle loro vite.