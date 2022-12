Anche Barbara d’Urso si è unita al coro d’affetto per la scomparsa dello scaldapubblico Mediaset. La notizia si è diffusa ieri. Giacomo Zoppi, per tutti Jack, si è spento nelle scorse ore, lasciando profonda tristezza in tutti coloro che lo hanno conosciuto. C’è tanta gente nei corridoi Mediaset che oggi lo starà ricordando, visto che sui social network c’è stata una grande onda d’affetto e di cordoglio per la sua morte. Jack ha lavorato in tanti programmi Mediaset come scaldapubblico, tra cui Chi vuol essere milionario?, Le Iene, Passaparola, Ok! Il prezzio è giusto e anche Live non è la d’Urso.

Una lunga carriera, un profondo legame tra Jack e Mediaset che è andato avanti per decenni. Solo ieri Gerry Scotti ha ricordato i venti anni insieme a Jack, dando il suo addio allo scaldapubblico sui social. Oggi è arrivato anche il messaggio d’addio a Jack di Barbara d’Urso. Anche lei ha dei ricordi bellissimi con il signor Giacomo, che è stato descritto come un amico di tutti e una persona buona da chi lo ha conosciuto. Jack ha lavorato per vent’anni a Mediaset e ha portato l’allegria negli studi, mancava ormai poco alla pensione ma il destino ha deciso di farlo volare in cielo prima che scoprisse com’è vivere senza l’interazione con il suo amato pubblico.

Barbara d’Urso è molto addolorata: “Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo…”. Solo pochi giorni fa i due si sono incrociati nei corridoi Mediaset, lei ricorderà per sempre quando Jack la salutava con un semplice “Ciao Barbara!” ma con voce squillante e sempre sorridente. “Ti ho lanciato un bacio”, ha aggiunto a proposito dell’ultimo ricordo. Quindi ha parlato degli anni che hanno condiviso lavorando insieme: “Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momenti meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre”. Di lui conserverà non solo i ricordi e i sorrisi nei corridoi, ma anche un affetto sincero che ha sempre recepito forte e chiaro: “Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…”.

La conduttrice ha scelto un video inedito di Live Non è la d’Urso per dire addio a Jack. Nel video in questione c’è proprio lo scaldapubblico Mediaset che fa il suo ingresso in studio dopo essere stato presentato, un grande applauso per lui. E poi si è subito rivolto al pubblico iniziando a interagire con loro. Barbara d’Urso ha condiviso il video tra le sue storie anche e ha scritto: “Manchi già”. Ha usato anche un hashtag molto bello che recita così: “Gli artisti non muoiono mai”.