Il conduttore di Canale 5 ha mostrato il suo dolore sui social per la perdita di un amico e collega che per tanti anni ha lavorato con lui

Gerry Scotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio di cordoglio per un collega scomparso. La foto postata lo ritrae in compagnia di un amico di lavoro con il quale ha avuto un rapporto ventennale. La didascalia che accompagna lo scatto è breve ma densa di dolore: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai“.

Nessuna altra notizia è stata divulgata circa il decesso. Quel che si apprende però dal post di Scotti è che Jack ha lavorato a lungo con lui nel corso delle registrazioni di “Chi vuol essere Milionario?”. Anche Edmondo Conti, l’executive producer di Endemol Shine Italy, casa di produzione di tanti programmi di Mediaset e non solo, ha ricordato il collega e amico scomparso: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)



Scotti non è la prima perdita professionale quest’anno che deve affrontare. A inizio stagione del preserale di Canale 5, “Caduta Libera“, aveva ricordato l’autrice Samantha Chiodini scomparsa poco prima. La Chiodini lavorava da lungo tempo con il volto di Mediaset, mentre prima aveva lavorato a Che Tempo Che Fa, il programma della domenica sera di Fabio Fazio. In quell’occasione visibilmente commosso Scotti aveva detto: “Ad accompagnarci nelle 11 edizioni di questo programma c’è stata una ragazza meravigliosa, una donna abile, un’autrice intelligentissima, una mamma che purtroppo non c’è più”.

Purtroppo non finisce qua perché la stagione precedente il conduttore e tutta Mediaset avevano dovuto salutare Piero Sonaglia, assistente di studio, conosciuto anche dal grande pubblico per le sue apparizioni nei programmi Uomini e Donne e Tu si que vales. L’uomo sarebbe morto, come aveva riportato Canale Dieci una tv locale di Ostia, a causa di un infarto sopraggiunto mentre giocava a calcetto insieme al figlio di 25 anni, il primo dei suoi 4 figli.

Maria De Filippi appresa la notizia si era detta scioccata per la perdita di un amico: “Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta”. Ricordò anche che il suo percorso televisivo iniziò proprio con Piero, sempre al suo fianco e sempre pronto a sostenerla.

Era presente in tutti i programmi targati Fascino, casa di produzione della moglie di Maurizio Costanzo, da Uomini e Donne ad Amici: “Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.

Oltre alla De Filippi e Gerry Scotti, molti volti conosciuti di Amici e Uomini e Donne avevano scritto un pensiero per Piero. Dai professori del talent di Canale 5 Rudy Zerbi e Veronica Peparini, alla cantante Alessandra Amoroso. E ancora aveva espresso cordoglio l’opinionista storico del programma dedicato ai sentimenti, Gianni Sperti e il conduttore di Temptation Island, Filippo Biscilia..