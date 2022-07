Chiara Ferragni a Sanremo, cachet stellare: “Guadagnerà più della Ferilli”

Chiara Ferragni è la prima co-conduttrice ufficiale del Festival di Sanremo 2023. L’annuncio è stato dato da Amadeus, confermato per il quarto anno consecutivo come direttore artistico e conduttore della kermesse musicale. Annuncio arrivato otto mesi prima del solito. Il motivo è presto detto: il nome dell’imprenditrice digitale è di prestigio, conosciuto in tutto il mondo, e porterà sicuramente maggiori sponsor e introiti pubblicitari all’evento, che resta uno dei più seguiti e attesi della tv italiana.

Piaccia o meno, Chiara Ferragni resta l’influencer italiana più conosciuta al mondo. La più seguita, chiacchierata e apprezzata. La 35enne di Cremona riesce a smuovere delle cifre non indifferenti: basti pensare che per un semplice post su Instagram riesce a guadagnare fino a 78mila euro. Pure per Sanremo 2023 la moglie di Fedez percepirà un compenso piuttosto elevato, destinato a far discutere.

Il settimanale Diva e Donna parla di un cachet che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. Guadagni nettamente superiori a quelli di Sabrina Ferilli, presente alla finale di quest’anno. L’attrice romana si sarebbe accontentata di 25mila euro mentre Drusilla Foer, altra grande protagonista di Sanremo 2022, avrebbe percepito a “malapena” 15mila euro.

Chiara Ferragni dovrebbe guadagnare anche più di Checco Zalone, che è stato l’ospite più pagato sul palco dell’Ariston nel 2022. Il comico pugliese avrebbe intascato per i suoi divertenti sketch 70mila euro. 600mila euro sarebbe invece il compenso di Amadeus, che lavora al Festival di Sanremo praticamente tutto l’anno.

L’esperienza al Festival di Sanremo sarà decisamente inedita per Chiara Ferragni, che fino ad oggi si è sempre tenuta alla larga dalla televisione. Poche e mirate le esperienze dell’influencer sul piccolo schermo. Qualche intervista e il progetto The Ferragnez, che ha coinvolto tutta la sua famiglia.

Tra l’altro più volte Chiara Ferragni è stata invitata a Sanremo – Carlo Conti la voleva accanto a sé nel 2016 e anche Amadeus ha tentato il colpaccio nelle sue prime tre edizioni – ma solo quest’anno la giovane si sarebbe convinta del tutto.

La Ferry ha cambiato idea come accaduto al marito Fedez che dopo aver snobbato per anni l’evento vi ha preso parte in coppia con l’amica Francesca Michielin nel 2021, piazzandosi al secondo posto con la canzone Chiamami per nome.