Fedez e Achille Lauro hanno litigato? Parla il rapper, tutta la verità

In che rapporti sono oggi Fedez e Achille Lauro? Non è una domanda affatto banale, alla luce delle ultime burrascose amicizie del rapper di Cigno Nero. Federico Lucia, ormai si sa, ha un bel caratterino ed è stato in grado in tempi non sospetti di mettersi contro anche persone che a lungo gli erano state molto vicine.

Negli ultimi anni, in particolare, Fedez ha iniziato a costruire amicizie apparse come una sorta di feticcio temporaneo, a favore di social, come molti fan su Twitter spesso hanno scritto. Questo è stato anche il caso di Achille Lauro, che abbiamo visto molto spesso nelle Stories di Fedez prima e dopo la pubblicazione del fortunato tormentone estivo Mille, in collaborazione con Orietta Berti.

Ad un certo punto, però, Achille Lauro è scomparso dai radar. Lo scorso marzo, tra l’altro, Dagospia aveva parlato in maniera piuttosto chiara di una tensione montata fra i due in occasione della Milano Fashion Week. I rumor, tuttavia, sembrano non aver alcun fondamento reale.

Che fine ha fatto Achille Lauro a LoveMi? Ecco tutta la verità di Fedez

Ad aver fatto insospettire il pubblico, in particolar modo, è stata l’assenza di Achille Lauro al grande concerto benefico organizzato da Fedez in Piazza del Duomo, il LoveMi, e a cui ha partecipato persino l’ormai ex nemico J-Ax. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, ha sostituito sul palco il collega per la strofa originariamente interpretata da Lauro.

I motivi dell’assenza di Achille Lauro, in ogni caso, non sono da ritrovare in alcun litigio. Come confermato da Fedez in una diretta Instagram trasmessa questa mattina, Achille Lauro aveva semplicemente un altro impegno. Ecco le sue parole:

“Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. Ve lo giuro, l’ho sentito una settimana fa, ve lo giuro. Giurin giurello!”

Quello di Achille Lauro non è stato nemmeno l’unico forfait eccellente della manifestazione. Anche Fabio Rovazzi è stato uno dei grandi assenti. In questo caso, allo stesso modo, non c’è dietro nessuna tensione. Il cantante (con cui Fedez aveva chiuso i rapporti) era a sua volta in altre faccende affaccendato. Qui sotto le dichiarazioni del rapper a proposito:

“Rovazzi che fine ha fatto? Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che aveva fatto tardi, se no starebbe venuto. Quindi sta bene”.

Insieme a Fabio Rovazzi, contrariamente a Lauro, Fedez si era fatto vedere proprio di recente. I due artisti erano stati pizzicati uno vicino all’altro in occasione del recente concerto di Tananai al Fabrique di Milano. Tutto è bene quel che finisce bene, si dice in questi casi, giusto?