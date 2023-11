Salemi, Pretelli e scoop rottura: la mossa di Fariba chiarisce tutto

In questi giorni sta facendo il giro del web l’indiscrezione che parla della presunta rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Tale gossip è stato lanciato da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News, dopo le varie voci legate a una crisi per la coppia nata al Grande Fratello Vip. In effetti, spesso si parla di momenti difficili per i due ex gieffini. Insieme sono riusciti sempre a smentire le indiscrezioni ed ecco che questa volta a parlare ci pensa Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi.

Le segnalazioni di Fabrizio Corona hanno creato un certo trambusto sul web, tanto che hanno portato il padre dell’influencer a intervenire duramente contro di lui. E, ovviamente, non poteva mancare un gesto di Fariba, che va a chiarire la situazione. Ebbene Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non si sono lasciati e pare non siano neppure in crisi. Infatti, il gesto della Tehrani non lascia spazio a nessun dubbio. Quest’ultima ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram ben due foto che smentiscono le ultime indiscrezioni.

Il primo scatto ritrae Pierpaolo e Giulia sorridenti mentre si abbracciano. L’altra foto, invece, vede protagonisti Fariba e Pretelli. In questo modo, la Tehrani va a scacciare ogni indiscrezione che parla di rottura e crisi. Inoltre, Fariba conferma nuovamente di avere un bellissimo rapporto con il genero.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i familiari di lei intervengono

Prima di Fariba, sui social network era già intervenuto il papà di Giulia Salemi, Mario. Quest’ultimo ha risposto duramente alle voci che stanno circolando in questi giorni e sembra che il suo intervento sia rivolto proprio a Fabrizio Corona. “I co****ni si dimostrano puntualmente per quello che sono e che valgono”, così ha replicato Mario nelle scorse ore.

Non ha puntato il dito in modo esplicito contro l’ex re dei paparazzi. Eppure il suo riferimento è stato chiaro a tutti, anche al diretto interessato. Infatti, lo stesso Corona ha tuonato poco dopo: “Dillo a papà che dal suo profilo privato si gode il reddito da influencer”. Un botta e risposta velenoso tra i due, mentre Giulia e Pierpaolo preferiscono restare in silenzio.

La coppia nata nella Casa più spiata d’Italia non dà spazio a questi gossip sui social network. Anzi, i due continuano a condividere post e Stories legati esclusivamente ai loro rispettivi impegni lavorativi. Presto i fan li rivedranno nuovamente insieme sul piccolo schermo, alla conduzione di Ex On The Beach, al posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Per il momento, pare che Giulia e Pierpaolo preferiscano lasciare ai familiari il compito di smentire. Una volta tornati insieme sul piccolo schermo, avranno sicuramente modo di dare delle risposte ai fan, che non hanno mai smesso di credere nella loro love story.