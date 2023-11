Giulia Salemi e Pretelli “si sono lasciati”: annuncio duro di Corona

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli “si sono lasciati”. E lo “annunciamo con gioia perché erano una coppia finta”. Fabrizio Corona sgancia la bomba tramite il suo portale di informazione Dillinger News. Secondo l’ex re dei paparazzi, quindi, la love story sarebbe giunta al capolinea. Sempre Corona sostiene che entro la prossima settimana Pretelli farà le valigie e se ne andrà dalla casa di Milano dove convive con l’influencer italo iraniana.

Quello, si legge su Dillinger, era il “covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)”.

Dillinger durissimo su Giulia Salemi, definita una “arrampicatrice sociale”

Dillinger non usa mezzi termini e attacca pesantemente Giulia Salemi, arrivando a definirla una “arrampicatrice sociale”. Il portale, che come detto dà per certo il crac sentimentale, si è chiesto in che modo Pretelli e l’italo-iraniana comunicheranno la notizia. E anche qui non sono mancati toni caustici e sarcastici.

Secondo l’agenzia di Corona non ci sarà alcun comunicato stampa visto che “non sono né Totti e Ilary Blasi né Brad Pritt e Angelina Jolie”. Dillinger scarta anche l’ipotesi di una copertina di un noto magazine, in quanto “non gliela darebbero”. Quindi propende per un’ospitata a Verissimo, ma solo dopo un annuncio social. Insomma, Corona pensa che ci potrebbe essere un “Basciano – Codegoni bis”, ma con toni molto più docili.

Giulia Salemi e Pretelli, crisi e silenzi

Da giorni alcuni fan dei “Prelemi” sostengono che qualcosa si sia rotto nella coppia. Una voce che si è ingrossata sempre più. Dal canto loro, i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione per confermare o smentire. Anche dopo la bomba sganciata da Corona hanno optato per il silenzio. Prima della soffiata dell’ex re dei paparazzi, anche Dagospia ha parlato di una situazione non semplice per i “Prelemi”.

Già mesi fa si ritrovarono a dover far fronte a indiscrezioni che li volevano lontani. In quel frangente, però, a un certo punto Giulia ammise che stava affrontando un periodo molto delicato con il compagno. La conferma della burrasca sentimentale giunse in una puntata in diretta al Grande Fratello Vip. Curioso l’appello successivo che fece: “Chiediamo privacy”. Ma come? Vai in tv innanzi a milioni di persone a dire che sei in crisi con il fidanzato e poi vuoi privacy?