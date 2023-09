La vita in diretta, Matano a Salemi: “Figli con Pretelli?” Gelo in studio

Alberto Matano smette i panni del giornalista ‘impegnato’ e indossa quelli del gossipparo. Nel corso della puntata de La Vita in Diretta di sabato 16 settembre, a commentare alcune vicende di attualità, è sbarcata in studio anche Giulia Salemi (sarà ospite fissa del talk di Rai Uno tutti i sabati). Il conduttore, a un certo punto, ha iniziato a indagare sulla vita privata dell’influencer, cogliendola di sorpresa.

Tutto è iniziato quando si è cominciato a discutere di Hélène Gateau, veterinaria francese di 42 anni che ha scritto il libro “Perché ho scelto di avere un cane e non un bambino”. Oltralpe l’opera ha fatto parecchio rumore, dividendo. Matano ha domandato a Giulia Salemi cosa ne pensasse dell’argomento.

“Sono amori diversi e complementari, io ho 30 anni, ho un cane che amo follemente e un domani spero di essere mamma“, ha spiegato l’italo-iraniana. Il conduttore ha subito preso la palla al balzo: “Certo, noi non vediamo l’ora”. Quindi ha aggiunto sottovoce: “Pier che dice?”. Il riferimento è stato naturalmente al fidanzato della Salemi, vale a dire Pier Paolo Pretelli.

Giulia è stata colta alla sprovvista. Evidentemente non pensava che Matano portasse l’argomento sulla sua vita sentimentale. E infatti ha provato a tagliare corto, mostrando un po’ di imbarazzo: “Ma parliamo del cane e della signora Gateau”. Finita qui? Manco per idea visto che il conduttore Rai è tornato alla carica: “Ma quindi un ‘Prelemino’?”.

I fan che si aspettavano un annuncio o notizie di una gravidanza imminente sono stati gelati dalla stessa Salemi che ha riferito che in questo momento non ha assolutamente in programma di diventare madre. “Adesso no, stiamo aspettando, dobbiamo aspettare il momento giusto”, ha chiosato l’influencer.

Matano, sempre più calato nelle vesti del gossipparo, non ha mollato la presa: “Però Pier è la persona giusta?”. Anche in questo caso è arrivata una replica non del tutto convinta da parte dell’italo-iraniana che ha scandito un diplomatico “Mi auguro di sì”, preferendo non sbilanciarsi. Insomma, la Salemi vorrebbe diventare madre, ma non ora. Un domani chissà…