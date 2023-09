Giulia Salemi arruolata da Matano: tutto sul nuovo ruolo in Rai

La Vita in Diretta promosso al sabato pomeriggio. Il talk di Rai Uno condotto da Alberto Matano, oltre al consueto appuntamento feriale dal lunedì al venerdì, andrà in onda per tre sabati a partire dal 16 settembre. Il giornalista Giuseppe Candela, firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, ha reso noto che la Rai ha contrattualizzato Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana farà parte del team degli ospiti fissi del programma.

Dunque la giovane, conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip (nel ruolo di esperta social è stata sostituita da Rebecca Staffelli), sbarcherà in una trasmissione storica della Tv di Stato. Tanta attesa per la sfida inedita che vedrà contrapposti Matano e Silvia Toffanin. La Vita in Diretta infatti andrà in sovrapposizione al rotocalco di Canale Cinque, dando vita ad una ‘battaglia’ inedita per quel che riguarda gli ascolti.

Dopo l’impegno con il talk show di Rai Uno, l’influencer si dedicherà ad un altro progetto televisivo. Assieme al compagno Pierpaolo Pretelli condurrà “Ex on the beach Italia”, lo show di Mtv in onda su Paramount+ che si ispira all’omonimo programma britannico.

Nel reality tutti i concorrenti single vengono fatti sbarcare in una località esotica con lo scopo di incontrare persone nuove e trovare la propria dolce metà sotto gli occhi dei loro ex fidanzati, che entrano in gioco nel corso del programma nel tentativo di mandare in fumo i flirt nascenti dei loro ex partner.

Giulia Salemi: gli affari di cuore e l’inattesa scelta di Mediaset

Nei mesi scorsi la giovane ha attraversato un periodo difficile con il compagno Pretelli. Lei stessa lo ha ammesso, spiegando che la sua love story si è ritrovata a navigare in acque agitate. Il momento no è stato superato brillantemente. A Oggi i “Prelemi” vanno d’amore e d’accordo.

Capitolo Grande Fratello Vip: la sua riconferma nel ruolo di esperta social sembrava una formalità. E invece a gran sorpresa Mediaset ha deciso di farla fuori per far posto a Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, lo storico inviato di Striscia la Notizia.