GF, Rebecca Staffelli: prime impressioni e Giulia Salemi una tomba

Al Grande Fratello 2023 Rebecca Staffelli prende ufficialmente il posto di Giulia Salemi nella postazione dedicata ai social network. Il ruolo di commentatrice social è stato lanciato proprio attraverso l’amata ex gieffina, di cui molti telespettatori stasera sentono la mancanza. Ha vestito questi panni solo per un’edizione e la sua uscita di scena ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi fan, che avrebbero voluto continuare a vederla nello studio di Canale 5 durante le puntate in diretta.

Con la rivoluzione sulle reti Mediaset, nata dalle regole anti-trash di Pier Silvio Berlusconi, Giulia ha perso il suo ruolo al GF. Non si sa se effettivamente sia stata lei a lasciare questo posto per nuove esperienze o se sia stato deciso da Pier Silvio Berlusconi di fare un cambiamento. L’ipotesi più accreditata è la seconda, vista la rivoluzione che sta avvenendo nel reality show. Come è possibile notare anche nella postazione degli opinionisti c’è un grande cambiamento. In questa nuova edizione, Alfonso Signorini si fa affiancare da una sola opinionista, Cesara Buonamici.

Ma non è lei la protagonista dei tanti commenti che stanno uscendo sui social network su questa prima puntata. Sotto la lente di ingrandimento c’è, appunto, Rebecca Staffelli. Molti telespettatori ritengono che addirittura somigli e abbia una voce simile a quella di Giulia Salemi. Sebbene stia svolgendo il ruolo nel migliore dei modi, per una parte del pubblico è davvero difficile sostituire la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Non solo, secondo qualcuno la Salemi nello studio del Grande Fratello non avrebbe ricevuto il numero di inquadrature che sta avendo invece Rebecca in questo ruolo. C’è anche chi fa, invece, presente (giustamente) che è troppo presto per dare un’opinione. D’altronde la giovane figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, sta svolgendo questo ruolo abbastanza bene.

Sicuramente con il tempo riuscirà a farsi apprezzare ancora di più dal pubblico di Canale 5. C’è da dire, infatti, che il suo debutto non ha suscitato pareri negativi su come sta svolgendo il suo compito. C’è semplicemente difficoltà da parte dei fan di accettare l’uscita di scena di Giulia Salemi, che intanto se ne resta in silenzio, dopo l’addio dato circa un mese fa al reality show.

Sui social network, non è arrivato ancora alcun commento da parte dell’ex gieffina sulla nuova edizione del GF. E questo non è un dettaglio da sottovalutare. Infatti, qualcuno si aspettava un in bocca al lupo da parte sua alla sostituta oppure semplicemente un messaggio dedicato alla sua passata esperienza in quello studio di Canale 5.

Invece, Giulia Salemi da diverse ore non condivide nulla sui suoi profili social. D’altronde nessuno l’ha neppure salutata, c’è da dire. I suoi fan hanno storto il naso quando si sono accorti che Signorini, presentando Rebecca Staffelli, non ha fatto alcun saluto a chi ha ricoperto per la prima volta il ruolo di commentatrice social, appunto Giulia.

Niente contro Rebecca Staffelli, ma Giulia Salemi era mille volte meglio!#gf#GrandeFratello — Diario Di Un Gay Incarognito (@gayincarognito) September 11, 2023

Mi dispiace per Rebecca stafelli perché mi sembra davvero una ragazza brava pulita ma @GiuliaSalemi93 era un’altra cosa Giulia manchi #GrandeFratello pic.twitter.com/nhGO9AFgM6 — felicia ☀️????????????♐️???? (@FeliciaFalco) September 11, 2023