Giulia Salemi è fuori dal GF Vip: scelta sorprendente e motivazioni

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione del Grande Fratello. Questa volta a lanciare la bomba è stato TvBlog, secondo il quale la prossima figura a essere letteralmente “fatta fuori” dal reality show di Canale 5 sarà Giulia Salemi. Complice di questa decisione potrebbe essere la famosa linea anti-trash fortemente voluta dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

Questa volta a farne le spese sarà la modella italo-persiana che ha ufficialmente detto addio al suo ruolo di “commentatrice dei social” nel reality condotto da Alfonso Signorini. Una notizia riportata anche da 361 Magazine, secondo il quale sarebbero già in corso discussioni su chi prenderà il posto della Salemi in quel ruolo.

Giulia Salemi fuori dal GF

Stando a quanto diffuso da TvBlog nel salotto del Grande Fratello non ci sarà più posto per Giulia Salemi a partire dalla prossima edizione: “Per altro, questo lo possiamo aggiungere noi di TvBlog, oltre a Orietta Berti e Sonia Bruganelli, un altro volto della scorsa edizione del Gf vip non farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente al Grande Fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social Giulia Salemi. Discussioni in corso su chi prenderà il suo posto in quel ruolo.”

Recentemente, nel corso di un’intervista a La Stampa, era stata la stessa Salemi a parlare del suo ritorno al Grande Fratello: “Se tornerò? Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso grazie Signorini, è un guru e un sostegno. Sono fortunata, la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”, aveva affermato l’influencer.

Per quanto riguarda una possibile sostituta, nonostante pare che siano già in corso discussioni circa il nome, nelle ultime ore non hanno ancora iniziato a comparire ipotesi. L’unica notizia certa al momento è la conferma da parte di Dagospia della partecipazione al reality del noto volto del TG5 Cesara Buonamici in qualità di unica opinionista.

La conferma di Giulia Salemi e le prospettive future

Pochi minuti fa è stata la stessa Giulia Salemi, attraverso una story sul suo profilo Instagram, a confermare la notizia: “Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi”, ha scritto l’influencer. Nella stessa story poi Giulia ha fatto riferimento anche a quello che sarà il suo futuro professionale. A quanto pare l’influencer italo-persiana ha alcuni progetti molto interessanti da realizzare televisivamente parlando: “Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”… e mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo e il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi””.

Per concludere l’ex gieffina ha voluto spendere qualche parola nei confronti di Alfonso Signorini, ringraziandolo per la bella esperienza al GF e rinnovando il suo sostegno al programma anche per la prossima edizione.

Il nuovo cast

Parlando invece del cast della prossima edizione del reality, pare che alcune delle personalità che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia a partire dal prossimo autunno saranno: Samira Lui, Brigitta e Benedicta Boccoli, la cantante Fiordaliso, Marcella Bella e Donatella Rettore. Per un po’ di tempo era circolato anche il nome di Claudia Gerini, che però aveva smentito categoricamente in un’intervista rilasciata a Tag24.

“Ah, non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che abbiano pensato a me. Immagino che adesso vogliano dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”, aveva affermato l’attrice.

C’è da ricordare infatti che Pier Silvio Berlusconi aveva espressamente chiesto che venisse evitato qualsiasi personaggio vicino al trash, con un account Onlyfans o influencer. Per questo motivo quindi il cast di questa edizione del Grande Fratello potrebbe essere più ricercato e difficile da comporre rispetto agli anni passati. Al momento non vi è ancora nulla di certo e pare che il vero cast del reality rimarrà top secret fino alla fine.