Grande Fratello Vip 8, Claudia Gerini nel cast? Ora parla l’attrice

L’attrice si svela in una nuova intervista, rispondendo alle notizie che la vedono come futura gieffina del reality show di Canale 5

Claudia Gerini farà parte del cast del Grande Fratello Vip 8? A parlare ci pensa la stessa attrice, attraverso una nuova intervista per Tag24. Scendendo nel dettaglio, ha deciso di smentire le indiscrezioni che la vedono come futura inquilina della Casa di Cinecittà. In questi giorni si parla spesso dei concorrenti che varcheranno la porta rossa per intraprendere una nuova esperienza nel reality show di Canale 5. E tra i nomi spuntati fuori c’era appunto quello della famosa attrice italiana.

Pier Silvio Berlusconi ha dettato le sue regole per la scelta del cast del GF Vip 8. Quest’anno Signorini dovrà necessariamente rispettare le sue importanti richieste per scegliere chi far entrare nella Casa più spiata d’Italia. Pare che l’amministratore delegato di Mediaset abbia proposto al conduttore personaggi noti tra giornalisti, scrittori e attori. Tra questi avrebbe puntato anche sulla Gerini. Questo per portare più cultura e meno trash all’interno del reality show.

Per tale motivo, sono esclusi dalle selezioni dei nuovi concorrenti del Grande Fratello tutti coloro che nascono come influencer o che lavorano nel mondo di OnlyFans. Di sicuro, però, non ci sarà Claudia Gerini.

“Ah, non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”

Così, l’attrice ha smentito le notizie che la vedono come futura gieffina. La Gerini non riuscirebbe a stare troppo lontana dai suoi cari, in particolare dalle sue figlie. E anche per questo un reality show non è nei suoi progetti in questo momento. Nonostante questo, si è detta contenta per essere stata presa in considerazione per un programma televisivo così noto. “Mi cogli completamente impreparata. Dovrei un pochino riflettere”, così ha risposto quando le è stato chiesto come mai non ha mai partecipato a un reality.

Grande Fratello Vip 8: arduo lavoro per Signorini

Una selezione complicata quella che sta facendo Alfonso Signorini per questa ottava edizione. Il conduttore dovrà cambiare, con gli autori del programma, le linee seguite da anni per portare avanti questo programma. Gli eccessi non saranno più consentiti, secondo le regole imposte da Pier Silvio Berlusconi.

Il reality show dovrà essere una trasmissione caratterizzata da più elementi di cultura, con uno stop alle parolacce e un abbigliamento più adeguato per i concorrenti. Questi dettagli sono già stati resi noti durante la settima edizione del reality, quando sono giunte delle nuove linee guida che hanno portato alla squalifica più concorrenti.