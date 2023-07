GF Vip: Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista, trattativa chiusa

Dopo le prime voci iniziate a circolare ieri, 21 luglio, poco fa è arrivata la conferma da Dagospia: il noto volto del TG5 Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre, la giornalista non sarà affiancata da nessuno, bensì occuperà il ruolo totalmente in solitaria. Insomma, è iniziata con il botto la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi, deciso ad alzare il livello del reality e cambiare totalmente la linea adottata negli anni passati. Inutile ribadire come gli interventi di una giornalista come la Buonamici si differenzieranno molto rispetto a quanto visto nelle scorse stagioni dal pubblico affezionato al programma.

Escluse, dunque, Paola Barale e Katia Ricciarelli, dopo essere state ad un passo dalla firma. Sembrava quasi ufficiale il loro approdo nel programma di Canale 5, con tanto di presunta presentazioni durante i palinsesti Mediaset. Tuttavia, in maniera del tutto inaspettata, pare proprio che Berlusconi sia riuscito a fare ciò che sembrava impossibile, convincendo Cesara Buonamici a prendere parte al programma. Un’entrata che ha stupito tantissimi utenti sul web, tanto che la notizia è diventata virale in pochissimo tempo.

A questo punto, viene da chiedersi come i futuri partecipanti potranno creare dinamiche interessanti all’interno della Casa, con queste nuove linee guida e regolamenti. Ma, soprattutto, riuscirà il programma a mantenere gli stessi ascolti con questo cambiamento radicale? Da una parte c’è chi ha mostrato apprezzamento per la nuova versione del reality, a causa degli eccessi visti nelle ultime edizioni. Ma dall’altra, invece, diversi spettatori hanno dichiarato di non essere d’accordo con queste decisioni.

Molti fan del programma, soprattutto i più giovani, si sono opposti a questi cambiamenti. Questi ultimi hanno accusato i vertici Mediaset di voler togliere tutto il divertimento e intrattenimento dalla trasmissione, con il rischio che il GF Vip possa perdere tutte quelle caratteristiche hanno fatto divertire il pubblico per così tanti anni.

Inoltre, alcuni utenti hanno fatto notare che, per rivoluzionare completamente il programma, Pier Silvio Berlusconi avrebbe dovuto cambiare direttamente il conduttore, ovvero Alfonso Signorini, piuttosto che escludere personaggi trash dal cast o ingaggiare la Buonamici come opinionista. Ad ogni modo, non resta che attendere le prossime settimane per avere la conferma ufficiale su quella che molto probabilmente sarà la nuova opinionista unica del Grande Fratello Vip.