Quindi Giulia Salemi è stata cacciata dal GF e Pier Silvio è furioso

Giulia Salemi, nel rendere noto qualche giorno fa di non far più parte del team del Grande Fratello, ha lasciato una coltre di mistero su chi avesse preso la decisione. Ha scelto lei di abbandonare o è stata Mediaset a farla fuori? Molti utenti si sono posti il quesito, mentre per gli addetti alla comunicazione dell’universo televisivo c’erano meno dubbi: “Sicuro che è stata lasciata a casa” l’ipotesi che è andata per la maggiore. Ebbene, qualsiasi dubbio è stato fugato nelle scorse ore quando TvBlog ha fatto sapere che il ruolo di ‘esperta dei social’ del reality non è affatto stato levato e che a ricoprirlo sarà una giovane speaker radiofonica, Rebecca Staffelli (figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia).

“Mi dedicherò a nuovi progetti e ringrazio Mediaset per l’opportunità che mi è stata data”, aveva sottolineato Salemi nel salutare la squadra del GF Vip. Ora che le carte sono state messe tutte sul tavolo, si può ragionare con più acume sulla rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi sta attuando in merito al programma. Pare proprio che le voci che sostengono che non voglia più sentire parlare di influencer e trash siano più che veritiere. Questo almeno è ciò che trapela in modo ‘plastico’ dalle decisioni fino ad ora prese. Però c’è un però…

La mossa di defenestrare in un solo colpo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti può avere il suo perché. La seconda era un pesce fuor d’acqua e aveva poco senso riconfermala. La prima ha dato sfoggio di performance rivedibili e troppo “trash”. Almeno secondo la nuova politica aziendale del Biscione. Si è optato per una soluzione particolare: Cesara Buonamici come unica ‘super’ opinionista.

Il nome è forte, le aspettative sono alte. Ma attenzione che non tutte le ciambelle escono col buco. Il timore è che la stimata Cesara possa trovarsi non ‘allineata’ col reality. Non è però nemmeno detto che, da grande professionista qual è, non possa essere sul pezzo e dare una marcia in più allo show.

Si arriva al caso Giulia Salemi. Ok, in passato l’influencer italo-iraniana ha giocato parecchio col gossip e col ‘trash’. Dalla sfilata smutandata sul red carpet di Venezia, alla soap opera proprio al GF con Francesco Monte, ha accumulato un bagaglio non indifferente di ‘gossippagine’ spiccia. Negli ultimi periodi, però, ha puntato su altro e quando lo scorso anno ha avuto l’occasione di sedersi nella postazione social del GF Vip ha sfruttato in modo intelligente l’opportunità.

Come? Ha saputo intervenire quando c’era da intervenire, ha selezionato dei contenuti utili al programma, non ha sbrodolato, non è stata né troppo invadente né bella statuina. E infatti era data per scontata la sua riconferma. Sarebbe stata anche probabilmente meritata. E invece ‘nada’.

Tutti a casa tranne Alfonso Signorini

Evidentemente Pier Silvio è davvero andato su tutte le furie per ciò che si è visto nella scorsa stagione, decidendo di fare tabula rasa e di non guardare in faccia a nessuno. Unica eccezione Alfonso Signorini, non proprio uno a caso. Perché lui è rimasto? Probabile che ai piani alti del Biscione non abbiano individuato chi lo potesse sostituire garantendo almeno i medesimi risultati.