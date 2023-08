Grande Fratello social, Giulia Salemi: ufficializzata la sostituta, chi è

Ennesima novità nella nuova edizione del Grande Fratello, in partenza il prossimo 11 settembre. Dopo l’unione di VIP e NIP nel cast e lo sbarco di Cesara Buonamici come opinionista unica del programma, adesso un grande cambiamento arriva verso la sezione social del programma. Com’è noto, Giulia Salemi non tornerà più nel ruolo di opinionista nel mondo social. Da un lato, c’è chi dice che la Salemi sia stata defenestrata poiché Berlusconi non ne vuole sapere più di influencer. Dall’altro, invece, l’ex vippona ha dichiarato di avere già molti progetti in corso, uno dei quali su un canale Mediaset, ovvero “Salotto Salemi” su La5. Ad ogni modo, oggi, 1 agosto, TVBlog ha svelato chi prenderà il suo posto nella prossima stagione della trasmissione di Canale 5. Di chi si tratta?

Sarà Rebecca Staffelli a ricoprire il ruolo di opinionista social nella prossima edizione del Grande Fratello. La speaker radiofonica si occuperà di leggere dal suo tablet i pareri degli utenti di Twitter, cercando di innescare nuove dinamiche all’interno della Casa. Insomma, la Mediaset ha deciso di restare in famiglia, dato che Rebecca è la figlia di un volto noto dell’azienda. Il padre del nuovo volto del GF è Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia. Inoltre, la 25enne lavora già a Mediaset, essendo una speaker di Radio 105. Radio Mediaset, infatti, si occupa delle attività editoriali di Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Per questo, è stata più volte ospite di Maria De Filippi ad Amici in qualità di rappresentante del gruppo radiofonico dell’azienda.

Stando a quanto rivelato da TvBlog, Rebecca si sarebbe contesa il ruolo con un altro giovane volto dello spettacolo, Maria Sole Pollio. L’attrice e influencer napoletana si è fatta notare negli scorsi anni come co-conduttrice di Battiti Live e, recentemente, ha anche presentato l’evento LoveMi su Italia 1 insieme a Max Angioni. Alla fine, però, la Staffelli ha avuto la meglio e sarà proprio lei a diventare la nuova “regina del tablet” del reality.

C’è da dire che il suo ruolo quest’anno si prospetta essere alquanto diverso da quello della scorsa edizione. Stando ad alcune indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi non tollererebbe più la creazione di fandom accaniti per i gieffini, ai quali sarebbe proibito essere coinvolti in scontri accesi con altri coinquilini all’interno della Casa. Sarà dunque un compito più arduo andare a ricercare i tweet giusti per lo scopo della trasmissione, restando comunque in linea con le nuove direttive. Non resta che attendere il prossimo 11 settembre per vedere Rebecca Staffelli in azione.