Giulia Salemi cacciata o se ne è andata dal GF? Parla Veneziano

Si sa, l’ex gieffino Salvo Veneziano negli ultimi anni non ha avuto un bel rapporto con il Grande Fratello Vip e con la produzione del programma. Complice l’avvenimento che lo vide partecipe ben tre anni fa, quando venne squalificato dalla trasmissione a causa di alcune frasi sessiste che avrebbe pronunciato durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

In seguito alle indiscrezioni che sono uscite circa il reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle ultime ore il pizzaiolo napoletano è tornato a parlare della trasmissione e in particolare della svolta anti-trash intrapresa dall’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, scagliandosi contro la produzione del reality show.

Le parole di Salvo Veneziano

Il discorso dell’ex gieffino, pubblicato su Instagram, si è concentrato più che altro sull’assenza di molti personaggi noti dalla prossima edizione del Grande Fratello. Sebbene ognuno di loro abbia dichiarato di aver rinunciato spontaneamente allo show perché impegnati in altri progetti, Veneziano non ci ha creduto e ha subito imputato il fatto alla scelta dell’azienda di ripulire la trasmissione dal trash e dalle volgarità.

Com’è logico pensare, è evidente che il discorso dell’ex gieffino è stato scaturito dalla “cacciata” di Giulia Salemi dalla trasmissione. Anche i riferimenti ai famosi “progetti” citati da Veneziano, sono con tutta probabilità riferiti al comunicato rilasciato dall’influencer italo-persiana nella giornata di ieri.

“Sto vedendo tantissimi post sui vari social dove ci sono presunti vip che dicono ‘quest’anno non farò questo programma, perché ho altri progetti’. Beh, non è vero un ca**o”, ha esordito Salvo Veneziano. “Quest’anno non sarete a Mediaset perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. E quindi, di conseguenza, dovete dire di avere altri progetti. Sicuramente avete progetti, ma li avete fatti dopo che lui vi ha mandato a casa“, ha poi proseguito l’ex gieffino rincarando la dose.

Ma il discorso non termina qui in quanto Veneziano ha poi continuato spostando la sua attenzione su un “conduttore” di cui non ha fatto il nome ma che in molti hanno pensato potesse essere Alfonso Signorini, presentatore e autore del programma. “Qualche conduttore che fino a qualche mese fa faceva trash su tiktok, balli e balletti in posizioni strane, improvvisamente il trash è sparito. Niente più balletti. Improvvisamente sono cambiati tutti? Progetti un ca**o! Tutti a casa…”.

Ad avvalorare l’ipotesi Signorini c’è anche il fatto che poco tempo fa il conduttore stesso aveva fatto il suo debutto su TikTok, divertendosi a giocare e ballare insieme all’ormai ex esperta dei social del reality, Giulia Salemi.

Il commento di Bettarini

Leggendo i commenti si percepisce come siano molti a non essere totalmente d’accordo con Veneziano. “Pier Silvio sta facendo piazza pulita, era ora”, scrive qualcuno sotto al suo post. Dall’altro lato, tra i tanti commenti a favore dell’ex gieffino spunta anche quello di qualche personaggio noto del mondo dello spettacolo come Stefano Bettarini, qualificato dal gioco nel 2020 come Veneziano a causa di una bestemmia: “Stella del mio cuore, a ottobre vedrai che programmino presenterò a quei due” ha scritto, lasciando pensare a una sorta di vendetta o addirittura di battaglia legale contro la produzione del reality.