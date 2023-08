Ex on the beach: Giulia e Pierpaolo al timone, fuori Cecilia e Moser

Ebbene sì saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli i conduttori della nuova edizione di Ex On The Beach Italia. TvBlog in queste ore ha lanciato la notizia strappando il sorriso ai fan della coppia, nata al Grande Fratello Vip. Un cambio alla conduzione, nella versione italiana dello show di Mtv, che sarà ben gradito al pubblico che li segue. Nei prossimi mesi, dunque, i fan li ritroveranno sul piccolo schermo, precisamente su Paramount+, per la prima volta alla conduzione insieme.

Infatti, si tratta questa è la prima volta che Pierpaolo e Giulia condividono il timone di un programma. Nel tempo entrambi hanno avuto modo di lavorare sul piccolo schermo. Lui è stato un volto fisso di Domenica In, a fianco a Mara Venier. La Salemi, di recente, è stata sul piccolo schermo nel ruolo di portavoce dei social network nello studio del GF Vip 7. Come è già noto, il suo posto è stato riservato a Rebecca Staffelli nella nuova edizione del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi non se n’è rimasta con le mani in mano e ora insieme a Pierpaolo condurrà un programma in coppia. La passata edizione di Ex On The Beach Italia è stata condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno condotto lo show anche nel 2020 e nel 2021. A inaugurare il programma in Italia è stata, invece, Elettra Lamborghini, alla conduzione della prima edizione.

Ora a guidare i single a trovare l’amore nel reality show ci saranno Giulia e Pierpaolo. Chiaramente, i due dovranno anche gestire i momenti in cui approderanno gli ex sul posto. Il sistema del programma è proprio questo. Ci sono i partecipanti single che vivono un percorso in un luogo esotico, dove hanno la possibilità di trovare la dolce metà.

Allo stesso tempo, piano piano, arrivano in quella stessa località i loro ex, che hanno come scopo quello di rovinare il loro progetto. Dopo la crisi affrontata qualche mese fa, Pretelli e Salemi appaiono più uniti che mai, prossimamente anche sul piccolo schermo. Intanto, si parla spesso di matrimonio, tanto che Pierpaolo di recente si è ritrovato a dover rispondere alla curiosità di Alberto Matano riguardo a questo argomento.