Matano incalza Pretelli sulle nozze: replica pragmatica di Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli, sono maturi i tempi per sposarsi con Giulia Salemi? Nella puntata de La Vita in Diretta di venerdì 23 giugno è stato ospite l’ex velino di Striscia la Notizia. Il padrone di casa Alberto Matano ha vestito per un attimo i panni del gossipparo, indagando simpaticamente sui progetti futuri dei “Prelemi”. Lo spunto è arrivato mentre si stava parlando del concerto dei Coldplay tenutosi nelle scorse ore a Napoli. Durante l’evento c’è stato un boom di proposte nuziali tra i fan. “Pier, che dici dello stadio che diventa una sorta di agenzia matrimoniale?”, ha domandato Matano.

“Mi hanno rubato l’idea, ma io farò qualcosa di più originale alla sagra della salsiccia, con Gigione che canta. Lì chiederò alla mia fidanzata di sposarmi”, ha ironizzato Pretelli. Matano non ha mollato la presa: “Non so come la prenderà lei, non mi sembra la tipa da Gigione”. Risate in studio. Non è finita qui perché il conduttore del talk è poi tornato all’arrembaggio, pungolando nuovamente l’ex gieffino su una ipotetica proposta di matrimonio. “Magari con Giulia proverò anche io al concerto dei Coldplay”, la replica di Pretelli. Matano: “Quindi è una notizia”. “Fammi sentire prima un altro paio di concerto”, ha frenato Pierpaolo.

Il giornalista ha colto la palla al balzo: “Quindi i tempi non sono maturi?”. “Forse sono pure maturi ma fatemi prima fare due calcoli economici”, la chiosa pragmatica di Pretelli. “Siete bellissimi assieme, ti brillano gli occhi”, ha chiuso Matano.

Pretelli e Giulia Salemi, la crisi è alle spalle

Nei giorni scorsi i ‘Prelemi’ hanno riempito le pagine della cronaca rosa italiana. Pare che la coppia abbia affrontato una crisi non da poco (qualcuno, malignamente, ha invece sostenuto che non c’è stata alcuna crisi e che l’influencer e l’ex velino abbiano voluto solo fare ‘hype’). Dal momento no, ne è però riemersa più forte di prima. Oggi pare che tutto proceda a gonfie vele. Così sono tornate a farsi tambureggianti le voci che vorrebbero i due piccioncini prossimi al grande passo.