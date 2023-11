Corona: “Pretelli e Salemi, finita”. Reazione furiosa del padre di lei

Dopo la notizia lanciata da Fabrizio Corona, il padre di Giulia Salemi risponde. Qualche ora fa l’ex re dei paparazzi ha lanciato lo scoop: Pierpaolo Pretelli e l’influencer si sono lasciati.

Nessuno dei due ha ancora risposto all’indiscrezione, ma il padre della Salemi si è mostrato molto indignato. In una story Instagram, ha infatti scritto: “I co**ioni si dimostrano puntualmente per quello che sono e per quello che valgono“. Non è certo che si riferisca a Corona, ma tutti gli indizi portano a lui.

Si potrebbe pensare anche che l’uomo ce l’abbia con Pretelli, quasi confermando la fine della relazione, ma è più probabile la prima ipotesi. Al signor Salemi avrebbe infastidito il fatto che Corona si sia intromesso in questa situazione, probabilmente anticipando un’importante rivelazione. Ad averlo fatto arrabbiare anche la definizione di “arrampicatrice sociale“, data a sua figlia.

Lo scoop su Dillinger News

Fabrizio Corona sul suo sito ha dunque rivelato che la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe giunta al termine. La coppia è stata da lui definita “finta”. Per di più ha detto di annunciare questa rottura “con gioia”.

Nel dare la notizia Corona ha definito la Salemi “un’arrampicatrice sociale”. Il sito si chiede come verrà fatto l’annuncio, sempre ammesso che lo scoop del crac sentimentale corrisponda alla verità. Si esclude la possibilità di un comunicato stampa, data la minore notorietà rispetto ad altre coppie. Si è pensato ad un’ospitata a Verissimo o ancor di più al “momento di pausa dai social“. Proprio da questo, i fan della coppia stavano ipotizzando ad una possibile rottura, o comunque ad un periodo di crisi. Infatti, l’uno appare sempre di meno nei post dell’altra e viceversa, anche le interazioni tramite i commenti sembrano essere diminuite.

La conduzione di Ex on the beach

Proprio tra pochi giorni debutterà su Paramount la nuova edizione di Ex on the beach e alla conduzione ci sarà la coppia in questione.

Recentemente i due hanno raccontato che per loro lavorare fianco a fianco è stato semplice, perché si definiscono “complementari”. E proprio la Salemi ha aggiunto: “Siamo nati come coppia in un reality e sappiamo bene che in casi come questi si apre un mondo: alti e bassi, liti e riappacificazioni…Tutto avviene con l’attenzione puntata di chi ti segue. Non sempre è facile“.

Dopo la conduzione del programma la coppia ha ammesso che anche loro hanno alti e bassi e che spesso diventa più difficile perché si sentono “monitorati dai fan”. A questo punto se davvero è finita, come comunicheranno la notizia ai Prelemi? L’ex re dei gossippari ha dunque infastidito Mario Salemi perché ha spifferato la rottura senza la giusta cautela?