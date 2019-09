Sabrina e Nicola Temptation Island: “La tua donna non ti merita”, lui risponde stizzito

Temptation Island ultime notizie, nuovo attacco a Sabrina Martinengo: lei non merita il suo fidanzato?

Come prosegue la storia d’amore di Nicola e Sabrina di Temptation Island? A gonfie vele! Sono riusciti a capirsi meglio grazie alla loro esperienza televisiva: a un certo punto hanno creduto anche che sarebbe finito tutto, e invece sono ritornati a casa più forti di prima, con qualche certezza in più. Nonostante la differenza d’età, i due hanno trovato il loro equilibrio, che nessun tentatore è riuscito a spezzare. Hanno tanti progetti in cantiere, ma vorranno fare tutto con calma, senza correre troppo e bruciare momenti speciali. Ma qualcuno ancora dubita del loro reciproco sentimento…

Nicola Tedde non ci sta e difende la sua fidanzata: ecco cos’ha detto

Dopo le pesanti accuse (Sabrina e Nicola non sarebbero un bell’esempio), il ragazzo ha dovuto rispondere a un attacco riguardante la sua fidanzata; secondo qualcuno, lei non sarebbe la donna giusta per lui perché avrebbe potuto lasciarlo per un altro: “Mi dispiace per la tua scelta: la tua donna non ti merita. Se Giorgio era con lei, non sarebbe tornata da te”. Chi ha avanzato questa accusa ha sbagliato il nome del tentatore di Sabrina Martinengo; Nicola Tedde ci ha prima riso su e poi ha risposto stizzito: “Ma non era Giulio? Queste scrivono così, tanto per dire ca…te!”.

Nicola e Sabrina news dopo Temptation Island e curiosità su Giulio Raselli

Nessuno è in grado di scalfire il legame di Sabrina e Nicola di Temptation Island. Nemmeno Giulio Raselli ci è riuscito: ora lui ha accantonato quell’esperienza televisiva per cimentarsi in un’altra… è diventato un nuovo tronista di Uomini e Donne! Si parla tanto degli ex concorrenti del reality show, ma anche di quelli nuovi – svelati pochi giorni fa – dell’edizione Vip: la polemica su Er Faina non si accenna a placarsi.