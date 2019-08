Temptation Island, Sabrina e Nicola: “Non bell’esempio”, lei non ci sta

Sabrina e Nicola duramente attaccati dopo Temptation Island: la coppia non convince

Nicola e Sabrina di Temptation Island hanno fatto un gran chiacchierare durante il loro “viaggio nei sentimenti”, come lo chiama Filippo Bisciglia; un viaggio che inizia in due ma che può concludersi perdendo per strada la propria dolce metà! Per fortuna ai due protagonisti di questo post non è successo nulla di tutto ciò: sì, si sono avvicinati pericolosamente ad alcuni single, ma il loro amore è stato più forte di ogni tentazione e infatti hanno deciso di tornare a casa mano nella mano. Quest’esperienza televisiva li ha resi più uniti e disposti a lottare per salvaguardare la loro storia.

Temptation Island news: l’affondo a Sabrina

In tanti però non credono nel loro amore. Su Instagram si possono leggere spesso messaggi contro questa coppia di Temptation Island, che aveva fatto borbottare anche per una presunta gravidanza. Queste sono state le critiche contro Sabrina e Nicola: “No. Non mi convincete come coppia. Troppo in fretta avete fatto a mostrare interesse per altre persone e poi tornare sui vostri passi. No, non mi convincete e non siete un bel esempio”. Una risposta con critica incorporata data all’ultimo messaggio scritto da Sabrina Martinengo su Instagram: “Non ti curare di loro, ma guarda e passa”.

Sabrina risponde alle critiche: ecco cos’ha detto la fidanzata di Nicola

Sabrina di Temptation Island non è voluta stare in silenzio e si è difesa così: “E perché perdi tempo a seguirci? Fai altro! Sii sforzi ancora un pochino e poi potrà capire!”. Nessuno può mettere in dubbio quello che prova per Nicola. Se lei ha trovato un nuovo equilibrio col ragazzo, non si può dire lo stesso di Jessica, che ha ormai dato una svolta alla propria vita.