Sabrina e Nicola dopo Temptation dure critiche, lei spiazza: “Se fossi incinta?”

Temptation Island, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde news: le ultimissime sulla coppia

Sabrina e Nicola dopo Temptation Island continuano a far discutere. Sono l’unica coppia sopravvissuta al reality show, anche se durante il loro falò di confronto Nicola aveva deciso di mettere la parola fine alla loro storia. Evidentemente i sentimenti che li legano si sono rivelati più forti e infatti Sabrina e Nicola sono tornati insieme dopo Temptation Island. La differenza d’età fra i due sembrava essere un problema, più per lei che per lui, ma alla fine non li ha divisi. Eppure proprio su questo argomento si è scatenato un piccolo scontro su Instagram oggi. Sotto una foto di Sabrina Martinengo si legge un commento di una persona che la pensa in modo diverso, per così dire. Secondo la persona in questione, infatti, Sabrina dovrebbe lasciare Nicola perché, essendo più grande e avendo lui solo 30 anni, gli impedirà di essere padre.

Sabrina e Nicola dopo Temptation Island spiazzano tutti: “E se fossi incinta?”

Proprio a queste parole Sabrina ha risposto con un commento spiazzante: “Ma chi ti ha detto che io non gli darò un figlio? E se fossi incinta…?”. La risposta ha fatto subito pensare anche a una frase detta da Nicola nel villaggio, quando si era posto esattamente lo stesso interrogativo con gli altri fidanzati. Potremmo pensare quindi che i due stanno cercando di avere un figlio, perché no? Fino a quando ci sarà il punto interrogativo dopo le loro parole, però, possiamo solo avanzare ipotesi. Certo è che Sabrina con questa risposta metterà la pulce nell’orecchio di molti. Ma torniamo alla sua risposta alle critiche, perché non è finita qui.

Sabrina Martinengo difende il suo amore con Nicola: “Sa cosa è giusto per la sua vita”

Sabrina infatti ha poi aggiunto: “Io ai miei figli auguro di trovare un amore come quello che c’è tra me e Nicola con un uomo più piccolo, più grande, nero di pelle o giallo o bianco ecco cosa auguro a loro! E per favore non parlare così… In questo modo fai apparire Nicola come un imbe….e, cosa che non è! Sa perfettamente cosa è giusto per la sua vita di oggi e per il domani chi vivrà vedrà”. Si è dimostrata di sicuro pronta a difendere il suo amore con Nicola!