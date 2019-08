Temptation Island, Jessica cambiamenti: “Non mi faccio manipolare”

Ultime notizie Temptation Island, Jessica Battistello cambia vita: ecco cosa sta succedendo dopo il programma televisivo

Jessica Battistello non torna indietro. Porta avanti la decisione che ha preso a Temptation Island, quella di chiudere la storia col fidanzato Andrea Filomena. Quest’ultimo non le avrebbe dato quello di cui lei aveva bisogno mentre il tentatore Alessandro Zarino sì. Con quest’ultimo, però, pare che le cose non siano andate a buon fine e adesso sono semplicemente degli amici. Jessica, quindi, potrebbe essere ritornata single in tempi record. E, dal suo ultimo post pubblicato su Instagram, si capisce bene che sono in atto altri cambiamenti. Ha deciso di prendersi del tempo per pensare solo a sé stessa, senza avere l’ansia di sposarsi quanto prima?

Alessandro e Jessica Temptation Island: è veramente tutto finito?

Dopo la fine di Temptation Island, in tanti si sono chiesti se Jessica e Alessandro si sentivano ancora e la risposta è sì… per via del loro cane! Non c’è stato nessun ritorno di fiamma e probabilmente non ci sarà mai: “Scelgo di vivere per scelta, e non per caso – ha spiegato su Instagram –. Scelgo di fare dei cambiamenti, anziché avere delle scuse. Scelgo di essere motivata, non manipolata. Scelgo di essere utile, non usata. Scelgo l’autostima, non l’autocommiserazione”.

Il futuro di Jessica di Temptation Island: all’orizzonte anche il trono di Uomini e Donne?

Se Katia Fanelli sogna il trono di Uomini e Donne, Jessica Battistelli pare non abbia questi tipi di velleità televisive. Vuole rimanere concentrata solo su sé stessa: “Scelgo di eccellere, non di competere. Scelgo di ascoltare la voce interiore, e non l’opinione casuale della gente”. E il trono? Poi si vedrà! C’è sempre tempo per diventate una tronista del programma di Maria De Filippi.