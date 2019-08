Giulio Raselli tronista, Flavio lo attacca e torna a parlare di Giulia

Uomini e Donne, Giulio Raselli nuovo tronista?

Quando si parla di nuovi tronisti di Uomini e Donne Giulio Raselli è uno di quelli che vien subito in mente, o meglio è il primo fra tutti perché dopo aver fatto un bel percorso durante il trono di Giulia Cavaglià è riuscito a farsi notare anche a Temptation Island, dov’è stato tentatore di Sabrina Martinengo (ora tornata in coppia con Nicola Tedde dopo una pausa di riflessione). Per quanto ci riguarda siamo fortemente convinti che Giulio possa ambire alla tanto amata poltrona rossa sia per il suo percorso televisivo sia perché ha tutte le carte in regola per vivere al meglio l’esperienza offerta da Maria De Filippi su Canale 5: oltre ad essere un bel ragazzo infatti Raselli ha anche una bella personalità sebbene all’inizio del corteggiamento a Giulia fosse decisamente insopportabile.

Giulio Raselli tronista: la critica di Flavio Barattucci

A non essere d’accordo con noi sarà sicuramente Flavio Barattucci, ex corteggiatore della Cavaglià che lasciò Uomini e Donne dopo essere stato accusato di avere una relazione fuori dalla trasmissione. Un bel ragazzo anche lui, a dire il vero, a cui la redazione forse non ha proposto il trono per via della sua scelta di abbandonare il programma anzitempo nonostante fosse uno dei favoriti dell’ex tronista. Flavio è piuttosto seguito su Instagram e i follower non perdono l’occasione di porgli spesso domande sulla sua esperienza a Canale 5: “Che ne pensi – questa l’ultima che gli hanno fatto – di Giulio sul trono?”. La risposta è una di quelle destinate a far discutere: “Che il buon gusto non è di moda”. Un chiaro attacco all’ex corteggiatore di Giulia e forse anche alle scelte della redazione.

Flavio Barattucci su Giulia Cavaglià: “Non affine al suo carattere”

“Flavio – gli hanno anche chiesto tra le tante cose –, dicci cosa pensi apertamente di Giulia Cavaglià”. “Non sono uno che crede alle voci – questa la sua risposta –, quindi la mia idea su di lei non è cambiata; penso solo di non essere affine al suo carattere”. Nessun risentimento insomma nei confronti della tronista che non è la prima volta tra l’altro che viene tirata in ballo dal suo ex corteggiatore: Flavio qualche tempo fa ha anche risposto ad alcune insistenti voci di corridoio su un loro incontro dopo la trasmissione. Ora queste parole contano poco, e ci interessa molto di più, a dirla tutta, il suo attacco a Giulio… Chissà se Raselli, che non è certo un biscottino, risponderà per le rime oppure no. Vi terremo aggiornati!