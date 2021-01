Grandi ritorni per la serata di sabato 9 gennaio 2021. Andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi, come sempre in prima serata. Nel pomeriggio faranno compagnia ai telespettatori italiani le trasmissioni di Massimo Bernardini, Silvia Toffanin e Marco Liorni. A seguire in prima serata su Rai 1 Carlo Conti. Ecco gli ospiti e le anticipazioni dei seguenti show.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Nuovo appuntamento con Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini in onda su Rai3 alle 15.00. Per questa puntata sono in serbo grandi ospiti e temi più salienti che sono stati al centro del dibattito mediatico degli ultimi giorni.

Sono stati invitati nel programma di Massimo Bernardini Monica Maggioni e Peter Gomez. Con loro ci si interrogherà su quanto accaduto negli Stati Uniti in questi giorni, l’assalto al Campidoglio. Un altro degli argomenti di cui si tratterà sarà la serie tv targata Netflix sulla storia della comunità di San Patrignano, “Sanpa”. Il caso ha fatto recentemente riaccendere l’opinione pubblica.

E ancora ospiti del programma saranno il giudice di Masterchef Giorgio Locatelli e Maria Volpe del Corriere della Sera che sveleranno i dettagli della decima edizione del talent culinario. Infine, Carlo Conti sarà il grande protagonista della seconda parte della puntata. Ci si chiederà come sia riuscito, in un periodo storico così difficile, a riproporre nuovi format e ad adattarne di vecchi.

Infine, l’intervista esclusiva a Ivan Urgant, conduttore dello show “Ciao 2020”, parodia di un capodanno italiano trasmesso in Russia. Riccardo Bocca farà la sua analisi in studio.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Il pomeriggio di Canale 5 si tinge di “Verissimo”. Stavolta in studio con Silvia Toffanin ci sarà Raul Bova che interpreta un giovane Giorgio Armani nella serie tv “Made in Italy”. E ancora l’esclusiva intervista di coppia a Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

A seguire Silvia Toffanin avrà per la prima volta in assoluto come ospite la figli di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, reduce come coach dal talent The Voice Senior. Non poteva mancare poi l’ex gieffino Cristiano Malgioglio. Mentre Manila Nazzaro racconterà del dolore per l’aborto spontaneo che ha dovuto affrontare recentemente.

Infine, Francesco Monte parlerà della sua nuova passione, la musica.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te

Torna una delle trasmissioni più apprezzate negli anni dal pubblico italiano. Per la prima puntata di C’è posta per te Maria De Filippi ha pensato come sempre a tutto per emozionare e divertire il suo pubblico. Ospiti della serata saranno la sua amica, nonché giudice di Tu sì que vales Sabrina Ferilli, accompagnata però dalla madre Ida. La notizia era già trapelata grazie alla stessa conduttrice della trasmissione e all’attrice, che lo avevano svelato al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Oltre a Sabrina Ferilli sarà in studio a C’è posta per te anche Luca Argentero, reduce dallo straordinario successo della fiction Doc–Nelle tue mani, dove vestiva i panni del dottor Andrea Fanti.

Gli ospiti di Carlo Conti a Affari Tuoi

In prima serata su Rai 1 il terzo appuntamento con Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), il gioco a premi condotto da Carlo Conti. Ancora una volta sarà protagonista una coppia di sposi che cercherà di accaparrarsi la somma di 300mila euro, il montepremi massimo messo in palio dal programma.

Le regole sono quelle standard dello storico game show. A divertire però il pubblico ci sarà anche una simpatica parentesi fatta di alcune domande che testerà il feeling tra i due concorrenti. In base al numero di risposte esatte sarà possibile vincere una somma di denaro che, anche in caso di perdita della partita, rimarrà nelle tasche dei futuri sposi.

I pacchi saranno aperti da 10 ospiti vip divisi tra Dame e Cavalieri, che oltre ad intrattenere la serata daranno anche dei consigli di gioco alla coppia. Ospiti fissi nel programma sono Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che interpreterà in ogni puntata un personaggio diverso. Mentre a sorpresa potrebbe anche palesarsi l’attore o il cantante preferito di uno dei concorrenti.