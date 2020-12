Affari Tuoi (Rai1) contro Maria De Filippi: la sfida, parla Carlo Conti

Carlo Conti torna in tv con sette speciali di Affari tuoi dal 26 dicembre ogni sabato alle 20.35 su Rai 1. Un appuntamento tutto nuovo con il conduttore, che presenterà una veste innovativa dello show-game del palinsesto. Accanto al solito titolo “Affari tuoi” è stato aggiunto infatti “(Viva gli sposi!)”. Il programma sarà dedicato ai concorrenti prossimi alle nozze. Di conseguenza a giocare ogni sera sarà una coppia che si dovrà sposare a breve. Come “testimoni”, invece, per aprire i pacchi 10 personaggi famosi che proporranno anche momenti di spettacolo, magari dando curiosi consigli su come far funzionare al meglio un matrimonio.

Una nuova sfida per Carlo Conti che durante l’anno che sta giungendo al termine ha dovuto affrontare tante difficoltà. Una fra tutte la malattia, il Covid-19, che lo ha costretto ad allontanarsi dalle scene per un po’ di tempo. Il conduttore, reduce dall’ultima edizione di Tale e Quale Show, si è dichiarato contento di imbarcarsi nella nuova avventura. “Dopo un anno orribile per tutta l’umanità mi piaceva l’idea di guardare al futuro con un po’ di speranza; e una coppia che va a sposarsi di speranze ne ha tante”, ha affermato Conti da quanto riportato dall’Ansa.

Il conduttore ha fornito anche delle precisazioni sul regolamento del gioco, spiegando che ovviamente le coppie prossime al matrimonio devono mostrare le pubblicazioni per non dichiarare il falso. I provini sono ancora in corso. Ecco le parole di Conti riportate dall’Ansa.

“Nel regolamento non c’è per i concorrenti nessun tipo di distinzione di sesso, razza o altro, le coppie possono anche essere dello stesso sesso. Naturalmente se sono prossime al matrimonio come garanzia ci devono essere le pubblicazioni e in caso di unioni civili, ci dev’essere una loro autocertificazione. Sono arrivate tantissime richieste, stiamo sbobinando”.

Tra gli ospiti fissi del programma ci saranno Nino Frassica e Ubaldo Pantani, che in ogni puntata interpreterà un personaggio diverso. Massima attenzione anche sulla scelta delle coppie. A questo proposito, Tv Blog ha riportato le parole di Carlo che ha dichiarato durante la presentazione del format:

“Sono tutte coppie sulla trentina, coppie che hanno aspettato di avere un’occupazione fissa, che hanno acceso un mutuo con l’aiuto dei genitori e ora stanno pensando al futuro. Ma ci sono anche coppie di vent’anni, non tutte le coppie sono uguali. Stiamo facendo dei video-provini. C’è principalmente uno spaccato di questo tipo.”

Anche Stefano Coletta ha espresso la sua opinione sul programma durante la presentazione avvenuta questa mattina. Dopo aver elogiato la conduzione “pulita” ed elegante di Conti, ha dichiarato di aver trovato il personaggio perfetto per riportare un format che dal 2003 al 2017 ha fatto un pezzo di storia di Rai 1. Il suo intento è quello di regalare ai telespettatori italiani momenti di piacevolezza e serenità, soprattutto in questo periodo.

E per quanto riguarda la concorrenza con Maria De Filippi Carlo Conti ha ammesso:

“La concorrenza con Maria De Filippi? Già è successo con La Corrida e Amici. Sono molto amico anche di Antonio Ricci, quindi, mi dovrò dividere un’ora contro Striscia la Notizia e un’ora contro Maria. C’è spazio per tutti. Non c’è rivalità. Sono due colossi. Io intercetterò una fetta di pubblico che non guarderà né uno, né l’altro. C’è una grande stima umana e professionale”.

Affari tuoi (Viva gli sposi!), svolgimento del gioco e novità

È lo stesso Carlo Conti ad aver fortemente voluto mettere la propria creatività per quanto riguarda lo svolgimento e le regole dello storico programma e creare un qualcosa di fortemente innovativo. Tv Blog ha riportato le parole del conduttore di Tale e Quale Show che ha spiegato approfonditamente il funzionamento e le chicche che riguardano il programma. Unica parola d’ordine “guardare al futuro con speranza”. Da qui l’idea: