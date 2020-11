Carlo Conti dopo il Covid torna a Tale e Quale Show in studio: l’annuncio

Il conduttore torna ufficialmente nello show di Rai 1 e non rinuncia così a condurre direttamente in studio l’ultima puntata, che vedrà trionfare uno tra i dieci concorrenti

Carlo Conti torna nello studio di Tale e Quale Show durante la diretta di questa sera. Ad annunciarlo è lui stesso, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Il conduttore fa sapere al pubblico che lo segue che finalmente potrà gestire la conduzione direttamente sul posto. Dopo aver combattuto contro il Covid-19, Conti sta molto meglio e ormai sembra essersi ripreso del tutto. Il noto presentatore è stato ricoverato in ospedale, dopo un inizio abbastanza tranquillo senza sintomi. Le sue condizioni di salute sono peggiorate e così è stato necessario il ricovero. Tenuto sotto controllo medico all’interno della struttura ospedaliera, ha saltato ovviamente l’appuntamento con il programma del venerdì sera.

Inizialmente, quando è risultato positivo al Coronavirus, Conti ha dovuto condurre collegandosi da casa. Durante il suo ricovero a presentare ci hanno pensato i giurati dello show Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Archiviato il ricovero in ospedale, il conduttore è tornato in scena, ma sempre attraverso il video collegamento. Non era previsto il suo ritorno in studio ed ecco che lui stesso sorprende il suo pubblico con l’annuncio. Con un video su Instagram, Conti si mostra già sul treno. Il conduttore annuncia che si sta dirigendo verso Roma, per condurre in studio la finale di Tale e Quale Show.

Il giorno della finalissima è finalmente arrivato. Oggi, venerdì 20 novembre, in prima serata andrà in onda la decima e ultima puntata del programma di Rai 1. Solo uno tra i dieci concorrenti potrà ricevere l’ambito premio ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’. La classifica provvisoria, attualmente, vede in testa Virginio, seguito da Lidia Squillaci, Agostino Penna, Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi, Sergio Muniz, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey. La distanza tra loro è davvero piccola, dunque la classifica potrebbe cambiare completamente. Il vincitore conquisterà una targa e 30mila euro, da donare a una Onlus benefica.

Le anticipazioni rivelano che i concorrenti, per questa serata così importante, interpreteranno: Virginio – Gino Paoli, Barbara Cola – Anna Oxa, Jessica Morlacchi – Lara Fabian, Francesco Monte – Ultimo, Lidia Schillaci – Mina, Carolina Rey – Nada, Sergio Muniz – Ghali, Giulia Sol – Alexia, Agostino Penna – Drupi, Pago – Franco Califano? Chi vincerà questa edizione? Non resta che attendere e seguire l’ultimo appuntamento in onda questa sera, che vedrà la presenza in studio del grande protagonista, Carlo Conti!