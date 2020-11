Il ritorno in tv del conduttore Rai che ha raccontato la sua esperienza in ospedale e, a sorpresa, è arrivata pure la testimonianza dell’attrice toscana

Come annunciato nei giorni scorsi Carlo Conti è tornato a condurre il suo Tale e Quale Show. Archiviato il ricovero in ospedale il 59enne sta ora molto meglio e ha così ripreso le redini del programma di successo di Rai Uno. Purtroppo per la seconda volta in collegamento da casa visto che Conti non è ancora negativo al Covid-19. Certo, i suoi sintomi sono migliorati – la febbre, ad esempio, è sparita del tutto – ma per il momento non è previsto il ritorno di Carlo negli studi Rai.

Nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 13 novembre Carlo Conti ha ringraziato tutte le persone – colleghi, amici, addetti ai lavori e fan – che hanno dimostrato affetto e stima in questo periodo complicato. Il presentatore ha poi avuto un pensiero per tutte le persone che, al contrario suo, sono ancora ricoverate in ospedale a causa del maledetto Coronavirus.

Un applauso da parte di Carlo Conti anche per tutte le persone che stanno combattendo in prima linea contro la pandemia: dai medici agli infermieri, senza dimenticare gli innumerevoli volontari. Conti ha poi voluto ricordare a tutti i suoi telespettatori di prestare la massima attenzione perché il Covid-19 non è una stupidaggine. “È un virus subdolo”, ha assicurato Carlo, che ha infine salutato Nello, il paziente con il quale ha condiviso la camera in ospedale.

Nel corso della penultima puntata di Tale e Quale Show 2020 è arrivata a sorpresa la testimonianza di Elena Sofia Ricci, presente alla serata come quarta giurata speciale. La popolare attrice ha ammesso per la prima volta di aver contratto anche lei il Coronavirus. È successo lo scorso marzo, quando l’emergenza sanitaria era solo agli inizi. La Ricci ha confidato che all’epoca avvertiva degli strani sintomi ma non pensava di aver contratto il Covid-19.

La verità, come spiegato da Elena Sofia Ricci a Tale e Quale Show, è poi venuta a galla lo scorso giugno, quando la 58enne si è sottoposta ad un test sierologico per tornare a recitare sul set di Che Dio ci aiuti. Il test ha dato esito positivo e la Ricci ha così capito che quei strani sintomi erano proprio legati al Covid-19. Elena Sofia ha ribadito che il virus è assai strano: nella sua famiglia ha “toccato” solo lei e la figlia minore Giulia ma non la primogenita Emma e il marito, il musicista e compositore Stefano Mainetti.